"Pfleger Solomon" wollte Arzt werden: Beliebter Influencer auf offener Straße erschossen

Kalifornien (USA) - Lartey Solomon kam aus Ghana in die Vereinigten Staaten, um sich ein besseres Leben aufzubauen. Irgendwann wollte der 33-Jährige Arzt werden. Dafür ließ der junge Mann sogar seine elf Jahre alte Tochter zurück. Jetzt ist er tot.

Lartey Solomon (†33) wird allen als der freundliche "Pfleger Solomon" in Erinnerung bleiben. © Screenshot/GoFundMe

"Er hatte Angst vor Waffen", sagte sein Bruder Emmanuel gegenüber KTVU FOX2. Wie es das Schicksal wollte, sollte die Angst nicht unbegründet gewesen sein.

Lartey, in den sozialen Medien besser bekannt als "Nurse Solomon" (also "Pfleger Solomon"), war nicht nur examinierter Krankenpfleger, sondern auch Influencer. Seine mehr als 30.000 Follower versorgte er regelmäßig mit Inhalten rund um das Thema Gesundheit. Seit dem 31. Mai ist es still um ihn geworden.

Am frühen Morgen jenes Tages kam Lartey zusammen mit einem Kumpel aus einem Nachtclub in Oakland (Kalifornien). Laut seiner Mutter Florence näherte sich den beiden ein Mann und machte ihrem Sohn ein Kompliment über seine Kette. Beim Kompliment blieb es nicht.

"Gib mir deine Kette", soll der Fremde gesagt haben. Lartey, der keine Lust auf Streit hatte, wollte sie ihm geben, einfach so. Dann knallte es und der 33-Jährige sackte zu Boden. Er wurde erschossen.