"Pfleger Solomon" wollte Arzt werden: Beliebter Influencer auf offener Straße erschossen
Kalifornien (USA) - Lartey Solomon kam aus Ghana in die Vereinigten Staaten, um sich ein besseres Leben aufzubauen. Irgendwann wollte der 33-Jährige Arzt werden. Dafür ließ der junge Mann sogar seine elf Jahre alte Tochter zurück. Jetzt ist er tot.
"Er hatte Angst vor Waffen", sagte sein Bruder Emmanuel gegenüber KTVU FOX2. Wie es das Schicksal wollte, sollte die Angst nicht unbegründet gewesen sein.
Lartey, in den sozialen Medien besser bekannt als "Nurse Solomon" (also "Pfleger Solomon"), war nicht nur examinierter Krankenpfleger, sondern auch Influencer. Seine mehr als 30.000 Follower versorgte er regelmäßig mit Inhalten rund um das Thema Gesundheit. Seit dem 31. Mai ist es still um ihn geworden.
Am frühen Morgen jenes Tages kam Lartey zusammen mit einem Kumpel aus einem Nachtclub in Oakland (Kalifornien). Laut seiner Mutter Florence näherte sich den beiden ein Mann und machte ihrem Sohn ein Kompliment über seine Kette. Beim Kompliment blieb es nicht.
"Gib mir deine Kette", soll der Fremde gesagt haben. Lartey, der keine Lust auf Streit hatte, wollte sie ihm geben, einfach so. Dann knallte es und der 33-Jährige sackte zu Boden. Er wurde erschossen.
Polizei findet Patronenhülsen im Auto des mutmaßlichen Todesschützen
Für seine Angehörigen brach eine Welt zusammen. "Er hätte ihn einfach ausrauben und in Ruhe lassen können", sagte Mutter Florence. Dass ihr geliebter Sohn nicht mehr da ist, fällt ihr schwer zu verstehen.
Einige Tage nach dem schlimmen Vorfall vermeldete die Polizei, einen Tatverdächtigen festgenommen zu haben. Shacory Daniels (39), polizeibekannt und vorbestraft, soll Pfleger Solomon getötet haben.
Patronenhülsen, die im Auto des 39-Jährigen gefunden wurden, ließen diesen Schluss laut den Ermittlern zu. Daniels sitzt derzeit in Haft, schon bald muss er sich wegen Mordes vor Gericht verantworten.
Larteys Familie zeigte sich ob der schnellen Festnahme dankbar. In Richtung des mutmaßlichen Todesschützen sagte Mutter Florence: "Er sollte für den Rest seines Lebens im Gefängnis bleiben, damit er nicht wieder freikommt und noch jemanden tötet."
Titelfoto: Montage: Screenshots/GoFundMe