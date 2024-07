Bewegender Tausch: Älterer Mann bringt CSD zum Strahlen!

Während des CSD tauchte ein älterer Mann eine portugiesische Fahne gegen eine Regenbogenfahne. © Screenshot/X/@joochips

Ein Video ist in den letzten Tagen viral gegangen. Es zeigt, wie ein älterer Herr mit einer Besucherin namens Lily die portugiesische Flagge gegen eine Regenbogenfahne tauscht.

Der Mann hielt die Fahne hoch und drückte sie an seine Brust, scheinbar überwältigt von seinen Gefühlen. Es war ein Moment, der die Herzen vieler Menschen berührte.

Lily selbst beschrieb den Moment auf TikTok und erklärte, dass der Mann sie heranwinkte, um ihr die portugiesische Flagge über die Schultern zu legen, und dass die ganze Menge stehen blieb, um zuzusehen. "Ich war so überrascht und es war so ein schöner Moment", sagte Lilly.

"Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was über mich kam. Er weint einfach und ich versuche nicht zu weinen und es ist so überwältigend. Alle haben mich umarmt, alle haben den Herrn umarmt (...) Es war ein wirklich unglaublicher Moment und den ganzen Rest des Weges habe ich nur noch gedacht - alle, wir alle haben nur noch gedacht: 'Was ist gerade mit uns passiert?'", fasst Lily zusammen.