Bild des Jahres: Kinder im Krieg

Berlin - Das "Unicef Foto des Jahres" hat ein polnischer Fotograf in der Ukraine aufgenommen. Es zeigt Kinder, die trotz des Krieges spielen.

Die fünfjährige Alina übt Fahrradfahren. Ein Bild von Patryk Jaracz. © Patryk Jaracz/Unicef/dpa

"Begleitet von Freundinnen übt die fünfjährige Alina das Fahrradfahren. Ein Moment der Unbeschwertheit unter den schwarzen Wolken des Unheils, irgendwo auf einer Wiese im Nordwesten der Ukraine."

So beschreibt die Organisation Unicef das Bild, das sie mit dem renommierten "Unicef Foto des Jahres"-Preis auszeichnete. Aufgenommen hat es der polnische Fotograf Patryk Jaracz.

In der Nacht bevor das Foto aufgenommen wurde, habe eine Drohne ein Öllager in Brand gesetzt. Wie Unicef weiter schreibt: "Nur ein Öllager in diesem Fall, kein Wohnhaus, kein Krankenhaus, keine Schule."

Unicef-Schirmherrin Elke Büdenbender, die Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, stellte das Bild bei der Verleihung vor.