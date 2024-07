Was ist denn das? Albtraum-Wurm an Strand entdeckt

Monterey (Kalifornien/USA) - An einem Strand in Kalifornien wurde eine besonders bizarre Kreatur entdeckt. Der knapp 40 Zentimeter lange Wurm hat vier riesige Fangzähne und schockiert das Internet. Was hat es mit dem Albtraum-Fund auf sich?

Es handelt sich um einen "Amerikanischen Blutwurm", erklären die Naturfreunde - Ein Raubwurm, der in weiten Teilen der nord- und südamerikanischen Pazifikküste heimisch ist, wo er vergraben in Strandnähe auf Beute lauert.

Knapp 40 Zentimeter ist der knallrote Gruselwurm lang, hat vier spitze Fangzähne an seinem Saugkopf und Stachel am ganzen Körper. Ganz klar: Dieser Wurm ist wohl kein Vegetarier.

Entdeckt wurde die unheimliche Kreatur von Naturfreunden an einer Anlegestelle in Monterey (Kalifornien). "Wir haben ihn heute Morgen auf unserem Steg gefunden und ihn vorsichtig mit etwas Pappe aufgehoben", berichten die Mitarbeiter von " Monterey Bay Whale Watch ", ein entsprechendes Video haben die Walbeobachter bei Instagram geteilt.

in nordamerikanischen Gewässern wimmelt es nur so vor unheimlichen Kreaturen. So beschäftigte sich so mancher Social-Media-User im vergangenen Jahr mit einem nicht minder grusligen Wurm, der an einem Fluss im US-Bundesstaat New York angeschwemmt wurde: ein Meerneunauge, eine gefährliche invasive Spezies mit messerscharfen Zähnen.