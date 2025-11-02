Blutrache auf Urlaubsinsel: "Vererbter" Hass und Pistolen zur Taufe

In einem Bergdorf auf Kreta bricht ein jahrzehntealter Konflikt offen aus. Warum auf der griechischen Insel selbst Kinder mit Waffen beschenkt werden.

Von Takis Tsafos, Alexia Angelopoulou Kreta (Griechenland) - Im Bergdorf Vorizia auf Kreta ist eine lange schwelende Fehde zwischen zwei Familien in blutige Gewalt umgeschlagen. Bei schweren Auseinandersetzungen am Samstag kamen ein Mann und eine Frau ums Leben. Von Trauer, Wut und Angst der Dorfbewohner berichteten griechische Reporter vor Ort am Sonntag.

Polizei im Einsatz: Am Wochenende ist es auf der Urlaubsinsel Kreta zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. (Symbolfoto) © iannis Papanikos/AP/dpa Die Sprecherin der griechischen Polizei, Konstantia Dimoglidou, nannte am Sonntag eine neue Zahl der Verletzten. Neben den zwei Opfern gebe es vier Verletzte. Der griechische Rundfunk und andere Medien hatten zuvor von 14 Verletzten berichtet. Die Polizei nahm einen Mann fest und führte nach Angaben der Sprecherin bislang 18 Hausdurchsuchungen durch. Im Rahmen dieser Einsätze seien in zwei Häusern nicht registrierte Waffen gefunden worden, sagte die Sprecherin. Alle am Vorfall Beteiligten werde die Polizei der Justiz übergeben. Griechische Medien zeigten Videos von schwer bewaffneten Polizisten, die Häuser des 500-Einwohner-Dorfes durchsuchten, das abgelegen in den Bergen südwestlich von der Stadt Heraklion liegt. Aus aller Welt Tausende Schüsse auf Häuser und Bewohner auf Kreta: Mindestens zwei Tote, 14 Verletzte! Die Schulen der Region werden laut griechischem Rundfunk wegen des großen Polizeiaufgebots und des Ausnahmezustands in der Region am Montag und Dienstag geschlossen bleiben.

Streit um Neubau als möglicher Auslöser

Die griechische Trauminsel wurde von einer gewalttätigen Auseinandersetzung heimgesucht. (Symbolfoto) © Socrates Baltagiannis/dpa Als möglicher Zündstoff für die Fehde, die bereits seit Jahrzehnten schwelen soll, gilt ein Streit um den Neubau eines Hauses. In der Nacht zum Samstag war an der Baustelle einer der Familien ein Sprengsatz explodiert. Am Morgen darauf rückten Angehörige dieser Familie schwer bewaffnet zu den Häusern der Gegenseite vor. Es kam zu einer Schießerei. Tausende Schüsse sollen gefallen sein. Videos zeigen einen Pick-up, dessen Heck von Kugeln durchsiebt ist. "Ich bin dem Tod nur knapp entkommen", sagte ein Augenzeuge dem Sender Kriti TV. "Plötzlich sah ich einen Geländewagen, aus dem in alle Richtungen geschossen wurde." Unter den Verletzten befinden sich laut ERTnews auch sechs Unbeteiligte. Aus aller Welt Tödliche Giga-Aktion der Polizei: Neun Drogenchefs unter 120 Toten in Rio de Janeiro Die Verletzten wurden aus Sicherheitsgründen auf zwei verschiedene Krankenhäuser in der Stadt Heraklion verteilt, die nun von Polizei-Sondereinheiten bewacht werden.

Waffenbesitz als Zeichen der Männlichkeit