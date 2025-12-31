Baby da, dann klingelt das Telefon: Frau erfährt von Geheimnis ihres Mannes
USA - Sie hatten sich gemeinsam etwas aufgebaut, erst vor zwei Jahren ein Haus gekauft - und sogar "ein verdammtes Boot". Doch ein Anruf machte das traute Leben eines Ehepaares aus den USA plötzlich zunichte.
Sie machte ihrem Ärger in einem Forum auf der Plattform Reddit Luft, schrieb, wütend zu sein und dass die gesamte Beziehung vor ihren Augen zerbrochen sei. Userin "Primary-Strength-829" fühlt sich hintergangen.
Ihr Mann und sie (beide 32 Jahre alt und seit nunmehr 13 Jahren zusammen) hatten alles perfekt geplant. Über den Großteil der Beziehung sei gespart worden - für die eigenen vier Wände, Altersvorsorge, ein schönes Leben.
Dann sollte Nachwuchs her. Im vergangenen Herbst wurden beide Eltern einer Tochter.
Kurz vor Ende des Wochenbetts klingelte das Telefon. Eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes rief an. Es sollte geklärt werden, wie das Mädchen künftig versichert sein soll - gesetzlich oder privat.
"Ich hatte dem Amt bereits alle Daten mitgeteilt und wartete nur noch darauf, dass unsere Vermögenswerte abgerufen werden", schrieb die Reddit-Userin.
Letzteres hatte die Mitarbeiterin inzwischen getan und hatte schlechte Nachrichten: Weil der Mann der Userin monatlich 10.920 US-Dollar brutto (rund 9300 Euro) verdient, die Grenze für die staatliche Versicherung aber bei 7830 US-Dollar (etwa 6700 Euro) liegen würde, hat die Familie keinen Anspruch auf eine gesetzliche Versicherung.
Misstrauen machte sich breit.
Ehemann schaffte heimlich knappe 40.000 Euro beiseite
Wütend beendete sie das Telefonat, loggte sich im Bank-Account ihres Mannes ein und stellte fest, dass der tatsächlich mehr als angenommen verdiente und jeden Monat umgerechnet circa 2100 Euro zur Seite legte.
Dabei erzählte ihr Partner immer wieder, dass er nach Steuern nur rund 5100 Euro im Monat verdienen würde.
So seien bislang mehr als 38.000 Euro ohne ihr Wissen auf einem Sparkonto gelandet. Die Frau stellte ihren Mann zur Rede. Seine Begründung: Er habe etwas haben wollen, "das nur ihm gehört". Jetzt hat er zusätzlich richtig Ärger an der Backe.
Seine Liebste traut ihm in Sachen Finanzen nicht mehr über den Weg. Zudem habe sie mittlerweile Abstand davon genommen, ihm zuliebe die gemeinsame Tochter daheim großzuziehen. Das Mädchen soll stattdessen in eine Kita gehen, während sie selbst arbeiten geht. "Weil ich mich natürlich absichern muss, wenn er Geld versteckt", so die Erklärung der Frau.
Dass ihr Mann während und nach der Schwangerschaft trotz seines Vollzeitjobs immer an ihrer Seite gewesen sei, würde sie jedoch an ihrer Reaktion zweifeln lassen. "Bin ich das A****loch?", wollte sie von der Reddit-Community abschließend wissen.
