Frau verpasst sich Shopping-Diät: Jeden Monat nur ein Artikel - das sind die Folgen
Australien - "Insgesamt konsumiert meine Generation viel zu viel." Brooklyn Taylor (27), einst selbst Power-Shopperin, hatte die Nase vom ständigen Geldausgeben voll. Sie schmiedete für das (fast) vergangene Jahr 2025 einen Sparplan und setzte diesen um. Die Ergebnisse sind eindrucksvoll.
"Man kann kaufen, was man will und es wird noch am selben Tag geliefert. Ich glaube wirklich nicht, dass das gut für uns ist", sagte die 27-Jährige kürzlich im Interview mit People.
Brooklyn verpasste sich daher selbst eine radikale Shopping-Diät und nahm sich vor, ein Jahr lang nur das Nötigste zu kaufen.
Zuvor bastelte sich die Australierin eine Wunschliste - bestehend aus Kleidung, Haushaltswaren und Make-up - zusammen. Jeden Monat wählte sie dann einen bestimmten Artikel aus, den sie sich gern kaufen wollte. Bezahlt wurde mit "Spaßgeld", wie Brooklyn es nannte. Dafür überwies sie jede Woche einige australische Dollar auf ein extra eingerichtetes Sparkonto.
Hatte sie Geld nach ihrem monatlichen Kauf übrig, blieb es als Bonus für die nächste Anschaffung auf dem Konto liegen. Schnell stellten sich die von ihr erhofften Erfolge ein.
Brooklyn Taylor sparte mit ihrer Methode "Tausende" Dollar
Als sie ihre gewohnten Impulskäufe unter Kontrolle hatte, begann Brooklyn, im Haushalt angesammelte Produkte zu nutzen - ließ alte Kerzen wieder leuchten oder verwendete längst vergessene Kosmetik.
Zudem reduzierte die 27-Jährige ihren Alkoholkonsum, verzichtete auf Taxifahrten und kaufte fortan bewusster ein. Bis heute habe Brooklyn auf diesem Weg "Tausende" Dollar gespart bzw. anderweitig investieren können. Eine genaue Zahl nannte sie nicht.
Im neuen Jahr soll die Shopping-Diät weitergehen. "Es ist ein tolles Gefühl, zu sehen, wie meine Investitionen wachsen", erzählte die Australierin. Fehlt nur noch die Auflösung, wofür sie 2025 ihr "Spaßgeld" ausgegeben hat ...
... da wären drei Kleider, drei Sport-Outfits, "Doc Martens"-Schuhe, eine LED-Gesichtsmaske, eine Regenjacke, eine Übergangsjacke, ein Epiliergerät und eine Schallplatte von Mega-Star Taylor Swift (36).
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/sookeybrookey, 123RF/orathaimukky