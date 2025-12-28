Frau verpasst sich Shopping-Diät: Jeden Monat nur ein Artikel - das sind die Folgen

Australien - "Insgesamt konsumiert meine Generation viel zu viel." Brooklyn Taylor (27), einst selbst Power-Shopperin, hatte die Nase vom ständigen Geldausgeben voll. Sie schmiedete für das (fast) vergangene Jahr 2025 einen Sparplan und setzte diesen um. Die Ergebnisse sind eindrucksvoll.

Brooklyn Taylor (27) will auch im Jahr 2026 gründlich auf ihre Finanzen achten. Für Friseurbesuche oder ihre Nagelpflege gibt die Australierin aber auch außer der Reihe Geld aus. © Screenshot/Instagram/sookeybrookey

"Man kann kaufen, was man will und es wird noch am selben Tag geliefert. Ich glaube wirklich nicht, dass das gut für uns ist", sagte die 27-Jährige kürzlich im Interview mit People.

Brooklyn verpasste sich daher selbst eine radikale Shopping-Diät und nahm sich vor, ein Jahr lang nur das Nötigste zu kaufen.

Zuvor bastelte sich die Australierin eine Wunschliste - bestehend aus Kleidung, Haushaltswaren und Make-up - zusammen. Jeden Monat wählte sie dann einen bestimmten Artikel aus, den sie sich gern kaufen wollte. Bezahlt wurde mit "Spaßgeld", wie Brooklyn es nannte. Dafür überwies sie jede Woche einige australische Dollar auf ein extra eingerichtetes Sparkonto.

Hatte sie Geld nach ihrem monatlichen Kauf übrig, blieb es als Bonus für die nächste Anschaffung auf dem Konto liegen. Schnell stellten sich die von ihr erhofften Erfolge ein.