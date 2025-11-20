Brand auf dem Gelände der Weltklimakonferenz - Teilnehmer evakuiert

Belém (Brasilien) - Auf dem Gelände der Weltklimakonferenz in Brasilien ist ein Feuer ausgebrochen.

Sicherheitskräfte bilden im Veranstaltungsort der Weltklimakonferenz COP30 eine Kette, um zu verhindern, dass Teilnehmende weitergehen. © Andre Penner/AP/dpa

Reporter der Deutschen Presse-Agentur konnten Rauch aus einem der großen Zelte aufsteigen sehen. Sicherheitskräfte sagten einer dpa-Reporterin, derzeit gebe es keine Verletzten.

Es handele sich um ein kleines Feuer, sagten Sicherheitskräfte weiter. Es sei gelöscht.

Die Organisatoren informierten alle Delegierten per Mail, das Gelände zu verlassen. Es habe ein Feuer in Zone B des Geländes gegeben. Stinkender Qualm zog in Richtung der Bushaltestellen.

Hunderte Menschen, die das Gelände verlassen mussten, warteten vor den Türen im Regen.