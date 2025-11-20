 1.256

Brand auf dem Gelände der Weltklimakonferenz - Teilnehmer evakuiert

Auf dem Gelände der Weltklimakonferenz in Brasilien ist ein Feuer ausgebrochen.

Von Martina Herzog, Torsten Holtz, Philipp Paul Znidar, Larissa Schwedes

Belém (Brasilien) - Auf dem Gelände der Weltklimakonferenz in Brasilien ist ein Feuer ausgebrochen.

Sicherheitskräfte bilden im Veranstaltungsort der Weltklimakonferenz COP30 eine Kette, um zu verhindern, dass Teilnehmende weitergehen.
Sicherheitskräfte bilden im Veranstaltungsort der Weltklimakonferenz COP30 eine Kette, um zu verhindern, dass Teilnehmende weitergehen.  © Andre Penner/AP/dpa

Reporter der Deutschen Presse-Agentur konnten Rauch aus einem der großen Zelte aufsteigen sehen. Sicherheitskräfte sagten einer dpa-Reporterin, derzeit gebe es keine Verletzten.

Es handele sich um ein kleines Feuer, sagten Sicherheitskräfte weiter. Es sei gelöscht.

Die Organisatoren informierten alle Delegierten per Mail, das Gelände zu verlassen. Es habe ein Feuer in Zone B des Geländes gegeben. Stinkender Qualm zog in Richtung der Bushaltestellen.

Hunderte Menschen, die das Gelände verlassen mussten, warteten vor den Türen im Regen.

Ein Sicherheitsbeamter weist Menschen an, den Veranstaltungsort der Weltklimakonferenz COP30 zu verlassen.
Ein Sicherheitsbeamter weist Menschen an, den Veranstaltungsort der Weltklimakonferenz COP30 zu verlassen.  © Fernando Llano/AP/dpa

Angaben zur Ursache des Brandes liegen bislang nicht vor. Die Weltklimakonferenz soll nach zweiwöchigen Beratungen an diesem Freitag planmäßig zu Ende gehen - wenn sie nicht um Stunden oder Tage noch verlängert wird.

