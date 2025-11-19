Rekord-Schmuggel vereitelt: Behörden stoppen Lieferung von 20 Nashorn-Hörnern

Singapur - In Singapur haben die Behörden den Schmuggel von 20 Nashorn-Hörnern mit einem Gesamtgewicht von 35,7 Kilogramm verhindert. Es handle sich um den bislang größten Fund dieser Art in dem südostasiatischen Stadtstaat, teilte die Behörde für Parks und Naturschutz (National Parks Board) mit.

Die beschlagnahmten Hörner stammen von Breitmaulnashörnern aus Südafrika. (Archivfoto) © Kristin Palitza/dpa

Die am Flughafen Changi konfiszierten Hörner stammten von Breitmaulnashörnern aus Südafrika und seien bereits am 8. November beschlagnahmt worden.

Sie seien in einer Lieferung versteckt gewesen, die nach Laos geliefert werden sollte. Deklariert war die Sendung als "Möbelzubehör".

Der zuständige Frachtabfertiger habe das Paket wegen eines starken Geruchs als verdächtig eingestuft, hieß es weiter. Der Wert der Hörner wird auf umgerechnet 750.000 Euro geschätzt.

In dem Paket seien außerdem "etwa 150 Kilogramm anderer Tierteile entdeckt und sichergestellt" worden, darunter Knochen, Zähne und Krallen bislang nicht identifizierter Tiere.