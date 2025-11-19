Blutiger Streit bei Fußballspiel: Mann rammt Kontrahent Autoschlüssel in den Kopf

Buenos Aires (Argentinien) - Er wollte eigentlich nur ein Fußballspiel seiner Tochter am Seitenrand verfolgen. Doch dann geriet Jonathan Jose Smith (35) in eine blutige Schlägerei.

Am Rande eines Amateur-Fußballspiels in Argentinien ist es zu einem blutigen Streit gekommen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Und das hatte bittere Folgen für den 35-Jährigen, selbst jahrelang Amateur-Fußballer in der Region Buenos Aires: Gastón Omar Á. (40) rammte ihm mitten im Getümmel einen Autoschlüssel in die Stirn, wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet.

Auf Bildern, die aktuell im Netz kursieren, ist Smith im Krankenhaus zu sehen - mitsamt dem Schlüssel, der ihm aus der Stirn ragt.

Der Angreifer wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Er habe dabei Gesichtsverletzungen aufgewiesen und einen Teil des Tatwerkzeugs bei sich gehabt, heißt es.

Dem Bericht zufolge bestand der 40-Jährige zudem vehement darauf, den Rest seines Schlüssels zurückzubekommen. "Das war das Einzige, was er wollte", gab eine Zeugin des Vorfalls gegenüber lokaler Medien zu Protokoll. Gegen ihn wird nun wegen Mordes ermittelt und er sitzt in U-Haft.