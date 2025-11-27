Brand in Hongkong: 83 Tote bestätigt, drei Männer festgenommen

Hongkong - Am Tag nach dem verheerenden Großbrand in einem Hochhauskomplex in Hongkong zeichnet sich das Ausmaß der Katastrophe ab. Die Zahl der offiziell bestätigten Todesopfer stieg am Donnerstag auf 83, zahlreiche weitere Menschen wurden noch vermisst.

Das Feuer breitete sich rasend schnell aus, nur einer der acht Wohntürme blieb von den Flammen verschont. © Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa

Die Behörden ermittelten wegen der Ursachen des schlimmsten Brandes seit fast 80 Jahren, in den Fokus gerieten unter anderem die an dem Gebäudekomplex angebrachten Baugerüste aus Bambus.

Drei Mitarbeiter einer Baufirma wurden im Zusammenhang mit dem Brand festgenommen. Sie sollen brennbare Verpackungen auf der Baustelle zurückgelassen haben.

Das Feuer in dem Wohnkomplex Wang Fuk Court hatte sich am Mittwoch über Bambus-Baugerüste ausgebreitet und rasch auf mehrere Hochhäuser übergegriffen. Nur einer der insgesamt acht Wohntürme sei verschont geblieben.

Um Mitternacht (Ortszeit) bestätigten die Behörden den Tod von 83 Menschen. Nach jüngsten Angaben eines Sprechers der Hongkonger Verwaltung wurden noch 58 Verletzte in Krankenhäusern behandelt, zwölf davon schwebten demnach in Lebensgefahr.