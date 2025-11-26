Familie singt Geburtstagslied für verstorbenes Kind: Was sein kleiner Bruder dann sagt, trifft direkt ins Herz

Mississippi (USA) - Wenn Presley und Wes Kloac den Geburtstag ihres zweiten Kindes feiern, sitzen sie trotzdem nur zu dritt vor der Torte - denn das Geburtstagskind selbst kann nicht mehr dabei sein. Der Sohn der US-Amerikaner starb nur wenige Stunden nach seiner Geburt. Sein großer Bruder (4) nimmt den besonderen Tag im Jahr trotzdem sehr ernst.

Der vierjährige James Barrett brach mit seinen Worten anlässlich des Geburtstages seines verstorbenen Bruders nicht nur die Herzen seiner Eltern. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ presleykloa

Bowen "Bo" Rhodes aus Mississippi wäre dieses Jahr drei geworden. Wie jedes Mal zu seinem Geburtstag hat sich seine Familie zusammengefunden, um seiner zu gedenken.

In einem TikTok-Video sieht man, wie Mama Presley, Papa Wes und Bruder James "Bear" Barrett gemeinsam den "Happy Birthday"-Song für den verstorbenen Jungen zum Besten geben und anschließend die Kerzen auf der Geburtstagstorte ausblasen.

Dabei durfte sich diesmal Geschwisterkind "Bear" etwas wünschen. Auf das, was der Vierjährige daraufhin entgegnet, waren seine Eltern aber nicht vorbereitet.

"Ich wünsche mir, dass Bo für immer hier unten bleibt", erklärt der Junge. Es sei ein Moment "voller Freude, Trauer und Schmerz" gewesen, erklärt die 28-jährige Presley gegenüber Newsweek.

"Wir sind so glücklich, dass Bear seinen kleinen Bruder kennt, liebt und sich an ihn erinnert … aber es schmerzt uns auch sehr, zu wissen, dass wir ihn nicht zurückbringen können", fügt sie hinzu.

Ärzte hatten damals beim Ultraschall in der 20. Schwangerschaftswoche bei Bowen eine Harnröhrenverengung festgestellt. Die Erkrankung führt dazu, dass der Harnfluss des ungeborenen Kindes im Mutterleib behindert wird. Das führt zu schweren und irreversiblen Organschäden.