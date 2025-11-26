Familie singt Geburtstagslied für verstorbenes Kind: Was sein kleiner Bruder dann sagt, trifft direkt ins Herz
Mississippi (USA) - Wenn Presley und Wes Kloac den Geburtstag ihres zweiten Kindes feiern, sitzen sie trotzdem nur zu dritt vor der Torte - denn das Geburtstagskind selbst kann nicht mehr dabei sein. Der Sohn der US-Amerikaner starb nur wenige Stunden nach seiner Geburt. Sein großer Bruder (4) nimmt den besonderen Tag im Jahr trotzdem sehr ernst.
Bowen "Bo" Rhodes aus Mississippi wäre dieses Jahr drei geworden. Wie jedes Mal zu seinem Geburtstag hat sich seine Familie zusammengefunden, um seiner zu gedenken.
In einem TikTok-Video sieht man, wie Mama Presley, Papa Wes und Bruder James "Bear" Barrett gemeinsam den "Happy Birthday"-Song für den verstorbenen Jungen zum Besten geben und anschließend die Kerzen auf der Geburtstagstorte ausblasen.
Dabei durfte sich diesmal Geschwisterkind "Bear" etwas wünschen. Auf das, was der Vierjährige daraufhin entgegnet, waren seine Eltern aber nicht vorbereitet.
"Ich wünsche mir, dass Bo für immer hier unten bleibt", erklärt der Junge. Es sei ein Moment "voller Freude, Trauer und Schmerz" gewesen, erklärt die 28-jährige Presley gegenüber Newsweek.
"Wir sind so glücklich, dass Bear seinen kleinen Bruder kennt, liebt und sich an ihn erinnert … aber es schmerzt uns auch sehr, zu wissen, dass wir ihn nicht zurückbringen können", fügt sie hinzu.
Ärzte hatten damals beim Ultraschall in der 20. Schwangerschaftswoche bei Bowen eine Harnröhrenverengung festgestellt. Die Erkrankung führt dazu, dass der Harnfluss des ungeborenen Kindes im Mutterleib behindert wird. Das führt zu schweren und irreversiblen Organschäden.
Baby stirbt zwei Stunden nach seiner Geburt
Es folgte ein Termin bei einem Spezialisten und engmaschige, wöchentliche Untersuchungen, bei denen der Herzschlag des Babys kontrolliert wurde. Doch die Ärzte hatten wenig Hoffnung und bereiteten Bowens Eltern darauf vor, dass sein Tod jederzeit eintreten könnte.
"Bei jedem Termin hielt ich den Atem an, als er mir das Gerät an den Bauch hielt, und rechnete mit der schlimmsten Nachricht, die Eltern bekommen können", erinnert sich die US-Amerikanerin. Wider Erwarten schaffte es ihr Sohn aber bis zum Tag der Geburt - und darüber hinaus.
Entgegen der Aussagen der Ärzte überlebte der Junge nicht nur Minuten, sondern zwei ganze Stunden. Die verbrachte er in den Armen seiner Eltern. "Wir sagten ihm, dass er loslassen könne und dass wir nicht wollten, dass er Schmerzen hat oder leidet", so Presley.
Bowens Überlebenswille führte dazu, dass seine Familie auch nach seinem frühen Tod jedes Jahr seinen Geburtstag zelebriert. Dabei wollen sie nicht daran denken, dass der Junge starb, sondern ein paar Stunden bei ihnen war.
Auch drei Jahre später haben seine Eltern mit der Trauer um ihr Kind zu kämpfen. "Wir mussten uns abwechseln, die Last zu tragen und einander Halt zu geben", erklärt die zweifache Mutter. Es würde sie aber trösten zu wissen, dass Bowen nicht mehr leiden muss.
Im Netz sorgte das Video von "Bear" für gebrochene Herzen. Auf TikTok wurde der Clip mehr als 2,8 Millionen Mal angesehen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/ presleykloa