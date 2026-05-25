Sorgerechtsstreit um Tochter: Influencerin wollte Boyband-Mitglied ermorden lassen
Los Angeles - Wegen eines jahrelangen erbitterten Sorgerechtsstreits soll Gabriela "Gabbie" Gonzalez (24) einen Auftragsmörder auf den Vater ihrer Tochter (7) angesetzt haben. Erst jetzt wurde Anklage gegen die Influencerin erhoben.
Wie die Staatsanwaltschaft von Los Angeles County mitteilte, soll die 24-Jährige gemeinsam mit ihrem Vater Francisco und ihrem damaligen Freund Kai Cordrey (26) zwischen den Jahren 2020 und 2021 einen kaltblütigen Mord an Jack Avery (26) geplant haben.
Bei dem Opfer handelt es sich nicht nur um den Vater von Gabbies sieben Jahre alter Tochter, sondern gleichzeitig auch um ein Mitglied der US-amerikanischen Boyband "Why Don't We".
"Den Angeklagten wird vorgeworfen, alles darangesetzt zu haben, jemanden zu finden, der den Mord begeht", erzählte Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman in einer Pressemitteilung. Das FBI hatte die gezielte Suche im Darknet mitbekommen.
Im April und im Juni 2021 soll Gabbies Vater den Ex seiner Tochter für dessen "Hilfe" mehrere Tausend US-Dollar überwiesen haben, heißt es. Erst ein verdeckter Ermittler, der sich im September 2021 als Auftragsmörder ausgab, konnte das geplante Attentat verhindern.
Details, wie Avery umgebracht werden sollte, nannte die Staatsanwaltschaft nicht.
Jack Avery meldete sich nach Festnahme der Mutter seiner Tochter auf Instagram
Jack Avery meldete sich unmittelbar nach der Festnahme der Mutter seiner Tochter auf Insta
Am Dienstag wurde Gabriela Gonzalez, die auf Instagram mehr als 462.000 Follower hat, wegen versuchten Mordes und Anstiftung zum Mord festgenommen. Sie befindet sich seit Donnerstag in einer Haftanstalt im Großraum Los Angeles und wird dort für zwei Millionen US-Dollar (rund 1,7 Millionen Euro) Kaution festgehalten.
Zwei Tage später klickten auch bei ihrem Vater und ihrem Ex-Freund die Handschellen. Cordrey befindet sich ebenfalls in Los Angeles, Francisco Gonzalez in Seminole County (Florida) in U-Haft. Im Falle einer Verurteilung droht allen dreien eine lebenslange Haftstrafe.
Jack Avery meldete sich unmittelbar nach der Festnahme der Mutter seiner Tochter auf seinem Instagram-Profil: "Ich konzentriere mich jetzt darauf, der bestmögliche Vater zu sein. Ich bin dankbar, das alleinige Sorgerecht für meine Tochter Lavender zu haben [...]."
Derweil posten Fans der angeklagten Influencerin teils böse Kommentare unter den Instagram-Beiträgen ihres Idols. Unter einem Post heißt es beispielsweise: "Du hast dein eigenes Leben ruiniert, als du dumme Entscheidungen getroffen hast."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@gabbiegonzalez, Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP