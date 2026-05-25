Sorgerechtsstreit um Tochter: Influencerin wollte Boyband-Mitglied ermorden lassen

Los Angeles - Wegen eines jahrelangen erbitterten Sorgerechtsstreits soll Gabriela "Gabbie" Gonzalez (24) einen Auftragsmörder auf den Vater ihrer Tochter (7) angesetzt haben. Erst jetzt wurde Anklage gegen die Influencerin erhoben.

Gabriela Gonzalez (24) mit ihrer Tochter Lavender (7). Nach der Festnahme soll nun der Vater der Kleinen, Jack Avery, das Sorgerecht haben. © Screenschot/Instagram/@gabbieegonzalez

Wie die Staatsanwaltschaft von Los Angeles County mitteilte, soll die 24-Jährige gemeinsam mit ihrem Vater Francisco und ihrem damaligen Freund Kai Cordrey (26) zwischen den Jahren 2020 und 2021 einen kaltblütigen Mord an Jack Avery (26) geplant haben.

Bei dem Opfer handelt es sich nicht nur um den Vater von Gabbies sieben Jahre alter Tochter, sondern gleichzeitig auch um ein Mitglied der US-amerikanischen Boyband "Why Don't We".

"Den Angeklagten wird vorgeworfen, alles darangesetzt zu haben, jemanden zu finden, der den Mord begeht", erzählte Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman in einer Pressemitteilung. Das FBI hatte die gezielte Suche im Darknet mitbekommen.

Im April und im Juni 2021 soll Gabbies Vater den Ex seiner Tochter für dessen "Hilfe" mehrere Tausend US-Dollar überwiesen haben, heißt es. Erst ein verdeckter Ermittler, der sich im September 2021 als Auftragsmörder ausgab, konnte das geplante Attentat verhindern.

Details, wie Avery umgebracht werden sollte, nannte die Staatsanwaltschaft nicht.