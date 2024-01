Brutale Hinrichtung: Banden-Anführer (†44) wird kaltblütig erschossen

Rio de Janeiro (Brasilien) - Brutale Szenen in Rio de Janeiro (Brasilien)! Auf offener Straße wurde ein Mann kaltblütig erschossen, während er mit einer Frau im Außenbereich eines Cafés saß und die Zeit genoss. Er war sofort tot.

Nichtsahnend saß Sérgio Rodrigues da Costa Silva (†44) mit seiner Begleitung vor einem Café, bevor das Unheil über den Brasilianer hereinbrach. © Screenshot/X/otempo (2)

Am vergangenen Sonntagabend wurde an einem Kiosk in Rio de Janeiro ein Mann bestialisch hingerichtet. Während er mit einer weiblichen Begleitung vor einem Café saß, blieb plötzlich ein unbekannter Mann stehen und schoss ohne zu zögern seinem Opfer direkt zwischen die Augen, wie die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigten.

Dieser sackte im Stuhl sofort zusammen. Der Täter floh.

Wie lokale Medien später ermittelten, handelte es sich beim Opfer um Sérgio Rodrigues da Costa Silva (†44), der Sergio Bomba genannt wurde und als Anführer einer stadtbekannten und gefürchteten Miliz galt.

Die Mordkommission geht nach ersten Untersuchungen davon aus, dass "Bomba" möglicherweise in interne Auseinandersetzungen innerhalb der Miliz verwickelt war, berichtete Extra.