Chemiefabrik explodiert: Mindestens fünf Menschen sterben

Gaomi (China) - Bei einer schweren Explosion in einer ostchinesischen Chemiefabrik sind Dienstagmittag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere wurden noch vermisst, wie chinesische Staatsmedien unter Berufung auf die Behörden berichteten.

Alles in Kürze

In chinesischen sozialen Medien kursierten Videos einer dichten weit in den Himmel aufsteigenden Rauchsäule.

Der Unglücksort lag in Gaomi , einer Stadt mit knapp 900.000 Einwohnern nordwestlich der für ihr Bier bekannten Küstenstadt Qingdao.

In der 2019 errichteten Fabrik waren nach Unternehmensangaben mehr als 300 Menschen beschäftigt. Die Firma stellt unter anderem Pestizide und Pharmazeutika her. Der Katastrophenschutz schickte nach eigenen Angaben medizinische Fachleute und Spezialisten für Arbeitssicherheit an den Unglücksort.

Chinas Staatsmedien und offizielle Stellen berichteten über Stunden nach der Explosion nicht über mögliche Verletzte oder Todesopfer. Auch zur Ursache der Explosion lagen zunächst keine Angaben vor.