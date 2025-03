Chinas Geheimwaffe? Neue Erfindung kann zu globaler Bedrohung werden

China - Eine neue Technologie aus China könnte zu einer internationalen Gefahr werden: Forschern gelang es, ein Gerät zu entwickeln, das Unterwasserkabel in bis zu 4 Kilometern Tiefe durchtrennen kann.

Erst vor kurzem soll ein chinesisches Schiff Unterwasserkabel von Taiwan sabotiert haben. © HANDOUT / TAIWAN COAST / GUARDAFP

Damit ist die Erfindung eine Gefahr für die am stärksten befestigten Unterwasserkommunikations- und Stromleitungen der Welt.



Den Forschern zufolge soll das Gerät vor allem dazu verwendet werden, um Ressourcen unter Wasser zu erschließen, wie Techspot berichtet.

Das halten einige jedoch für einen Vorwand, denn China könnte die Technologie genauso gut zur Sabotage nutzen.

In letzter Zeit tauchten immer wieder Schäden an Unterseekabeln von Taiwan auf, wie CNN berichtet. So wird eventuell versucht, die Kommunikation der Insel zu stören und sie von der Außenwelt abzuschneiden.

Auch in der Ostsee gab es bereits einen Vorfall, bei dem ein chinesisches Schiff verdächtigt wurde, ein Tiefseekabel mit Absicht durchtrennt zu haben.