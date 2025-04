"Mama, rette mich!": Mädchen fällt aus 25. Stock und überlebt

Tangshan (China) - Es grenzt an ein Wunder: Ein neunjähriges Mädchen stürzte in China aus dem 25. Stock eines Hochhauses und überlebte. Die Kleine erlitt zwar Knochenbrüche, war aber noch ansprechbar.

Das Mädchen stürzte aus dem 25. Stock eines Hochhauses. (Symbolbild) © AFP

So geschehen Ende März in der chinesischen Stadt Tangshan, berichtet aktuell South China Morning Post.

Die Neunjährige war soeben in ihrem Kinderzimmer mit den Hausaufgaben beschäftigt, die Mama war noch auf der Arbeit, der Vater bereitete in der Küche das Abendessen vor. Weil der Kleinen aber so heiß war, beschloss sie, das Fenster zu öffnen. Doch der Fensterrahmen war locker, das Mädchen verlor das Gleichgewicht und stürzte aus dem 25. Stock und fiel auf einen Balkon im siebten Stock.

"Meine Tochter sollte eigentlich in ihrem Zimmer Hausaufgaben machen. Aber als ihr Vater sie zum Abendessen rufen wollte, konnte er sie nicht finden", sagte die Mutter zu chinesischen Medien. Ihr Mann habe dreimal aus dem Fenster geschaut, sei auf die Straße gerannt.

Doch da lagen nur die kleinen Hausschuhe. Von der Tochter fehlte jede Spur.