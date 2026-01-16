Chinesische Innovation: Wer sich nicht benimmt, pinkelt vor Fremden

Shenzhen - In zwei chinesischen Einkaufszentren wird eine Horrorvorstellung Realität. Wer sich nicht an die Regeln hält, pinkelt plötzlich vor aller Augen. Das vermeintliche Milchglas wird auf einmal durchsichtig.

Mit moderner Milchglas-Technologie kann aus einem privaten Klo-Moment ein öffentlicher werden. (Symbolfoto) © 123rf/prestonia

Das innovative Glas wird innerhalb von Sekunden transparent, wenn Rauch erkannt wird.

In zwei Einkaufszentren in der 18-Millionen-Einwohner- Metropole Shenzhen kommt das Glas jetzt an Klotüren zum Einsatz, berichtet die South China Morning Post (SCMP).

In Shenzhens öffentlichen Gebäuden ist Rauchen streng untersagt, offenbar halten sich zu wenige Chinesen an die Regeln.