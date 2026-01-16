Chinesische Innovation: Wer sich nicht benimmt, pinkelt vor Fremden
Shenzhen - In zwei chinesischen Einkaufszentren wird eine Horrorvorstellung Realität. Wer sich nicht an die Regeln hält, pinkelt plötzlich vor aller Augen. Das vermeintliche Milchglas wird auf einmal durchsichtig.
Das innovative Glas wird innerhalb von Sekunden transparent, wenn Rauch erkannt wird.
In zwei Einkaufszentren in der 18-Millionen-Einwohner- Metropole Shenzhen kommt das Glas jetzt an Klotüren zum Einsatz, berichtet die South China Morning Post (SCMP).
In Shenzhens öffentlichen Gebäuden ist Rauchen streng untersagt, offenbar halten sich zu wenige Chinesen an die Regeln.
"Das Glas wird durchsichtig, wenn Sie rauchen. Unterdrücken Sie Ihr Rauchverlangen, wenn Sie nicht online berühmt werden wollen", steht auf einem Warnschild.
Klogänger mit Nikotinsucht sollten sich ihren Rauchdrang also besser verkneifen - sie wurden deutlich gewarnt.
