Chinesisches Neujahr beginnt: Zwei Wochen voller Bräuche und Traditionen

Am 17. Februar beginnt das chinesische Neujahrsfest. Die darauffolgenden zwei Wochen sind von zahlreichen Bräuchen und Traditionen geprägt.

Von Mia Berger

China - Am Dienstag, dem 17. Februar, beginnt das chinesische Neujahrsfest und läutet über einen Zeitraum von 15 Tagen das Jahr des Feuer-Pferdes ein. Zu den Festtagen gibt es zahlreiche wichtige Bräuche und Traditionen, die auf der gesamten Welt gefeiert werden.

Menschen führen einen traditionellen Drachentanz auf, um das chinesische Neujahrsfest zu feiern. © Andre Penner/AP/dpa Dieses Fest ist dabei nur eines von vielen asiatischen Mond-Neujahren, so Watson. Gefeiert wird es vor allem in China, Taiwan, Korea, der Mongolei, Okinawa und Vietnam. Während der Feierwochen steht die Familie im Mittelpunkt. Da jeder fünfte Chinese nicht mehr an seinem Herkunftsort lebt, reisen traditionell Tausende Menschen aus dem In- und Ausland an, um das Fest gemeinsam mit ihren Liebsten zu verbringen. Schon in den Tagen zuvor beginnen die aufwendigen Vorbereitungen: Diverse Speisen werden zubereitet und Häuser sowie Wohnungen werden gründlich geputzt und mit roten und goldenen Dekorationen, Lampions und Schriftbändern geschmückt. Großbritannien Sie kam nicht zum Antreten: Junge Armee-Sanitäterin tot entdeckt Die Feierlichkeiten beginnen bereits am Abend zuvor mit einem großen Wiedersehensessen. Gemeinsam wird gespeist und die Fenster bleiben bis Mitternacht geöffnet, damit das Glück hineinströmen kann.

Was bedeutet die Farbe Rot während des chinesischen Neujahrsfestes?