Chinesisches Neujahr beginnt: Zwei Wochen voller Bräuche und Traditionen
China - Am Dienstag, dem 17. Februar, beginnt das chinesische Neujahrsfest und läutet über einen Zeitraum von 15 Tagen das Jahr des Feuer-Pferdes ein. Zu den Festtagen gibt es zahlreiche wichtige Bräuche und Traditionen, die auf der gesamten Welt gefeiert werden.
Dieses Fest ist dabei nur eines von vielen asiatischen Mond-Neujahren, so Watson. Gefeiert wird es vor allem in China, Taiwan, Korea, der Mongolei, Okinawa und Vietnam.
Während der Feierwochen steht die Familie im Mittelpunkt. Da jeder fünfte Chinese nicht mehr an seinem Herkunftsort lebt, reisen traditionell Tausende Menschen aus dem In- und Ausland an, um das Fest gemeinsam mit ihren Liebsten zu verbringen.
Schon in den Tagen zuvor beginnen die aufwendigen Vorbereitungen: Diverse Speisen werden zubereitet und Häuser sowie Wohnungen werden gründlich geputzt und mit roten und goldenen Dekorationen, Lampions und Schriftbändern geschmückt.
Die Feierlichkeiten beginnen bereits am Abend zuvor mit einem großen Wiedersehensessen. Gemeinsam wird gespeist und die Fenster bleiben bis Mitternacht geöffnet, damit das Glück hineinströmen kann.
Was bedeutet die Farbe Rot während des chinesischen Neujahrsfestes?
Am Neujahrstag, der in diesem Jahr auf den 17. Februar fällt, besucht man Verwandte und Gräber, zudem werden zahlreiche Geschenke übergeben.
Die Farbe Rot hat während des Festes ebenfalls eine besondere Bedeutung und steht für Glück, Wohlstand und Freude. Sie ist an diesem Tag überall zu sehen - von Kleidung über Dekoration bis hin zu Geschenken.
Die folgenden 15 Tage haben jeweils eine eigene Bedeutung und werden ausführlich gefeiert. Zum Abschluss der Feierlichkeiten findet das Laternenfest statt, bei dem man auf den Straßen zusammenkommt, seine selbst gebastelten Laternen präsentiert und mit Feuerwerk und Essen das neue Jahr zelebriert.
Auch viele weitere Bräuche und Aberglaube sind weiterhin fester Bestandteil des chinesischen Neujahrs. So besagen einige, man solle an diesem Tag weder das Haus fegen noch den Müll hinausbringen - dies würde symbolisieren, den Reichtum zu vertreiben oder das Glück aus dem Haus zu werfen.
Auch sollte man es vermeiden, sich die Haare zu waschen oder zu schneiden - das gilt als Unglücksbringer. Wäsche zu waschen, Haferbrei zu essen sowie Messer oder Scheren zu benutzen, sollte man ebenfalls unterlassen.
Titelfoto: Andre Penner/AP/dpa