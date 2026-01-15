Mobbing, Überstunden, Mini-Lohn: Schlimme Arbeitsbedingungen in Labubu-Fabrik?

Guangdong (China) - Aufruhr bei den Labubu-Fans. Eine Arbeitsrechtsorganisation will Beweise gefunden haben, welche die grausamen Arbeitsbedingungen in der chinesischen Fabrik von "Shunjia Toys Co Ltd." offenlegen sollen.

Ermittler der Organisation "China Labor Watch" machten bei der Herstellung von Labubus eine schockierende Entdeckung. (Symbolfoto) © Fotomontage/LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP/123RF/izikmd

Die 2000 gegründete Organisation "China Labor Watch" (CLW) behauptete in einem kürzlich veröffentlichen Schreiben, dass es bei der Herstellung der beliebten Taschenanhänger nicht mit rechten Dingen zugehe.

Die unzumutbaren Arbeitsverhältnisse seien durch ausführliche Untersuchungen, Befragungen vor Ort und Dokumente ans Licht gekommen. Entsprechende Recherchen habe die in den USA ansässige Organisation ausgewertet und so zu dem niederschmetternden Ergebnis gekommen.

Die Labubu-Fabrik wies zahlreiche gravierende Mängel auf. Dazu gehörten beispielsweise "übermäßige Arbeitsstunden, der umfangreiche Einsatz von Leiharbeitern und das mögliche Umgehen von Sozialversicherungsbeiträgen".

In den vergangenen Monaten erlangte die Firma "Pop Mart" mit ihren markanten Plüschtieren eine Erfolgswelle. Bereits im ersten Halbjahr 2025 erreichte der chinesische Spielzeughersteller einen Umsatz von rund 4,81 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 594,6 Millionen Euro).

Mit dem veröffentlichten Bericht könnte jedoch nun die Beliebtheit der grinsenden Wesen ins Schwanken geraten. Denn auch "Mobbing durch das Management" und fehlende freie Tage seien in der chinesischen Fabrik nichts Neues.