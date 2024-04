Drei Tote nach schweren Überschwemmungen, zehntausende Menschen evakuiert

Überschwemmte Gebäude und Straßen nach schweren Regenfällen in der Stadt Qingyuan. © STR / CNS / AFP

Schwere Regenfälle hatten in den letzten Tagen die südliche Provinz Guangdong heimgesucht, wie Gulf News Asia berichtet.

Daraufhin kam es zu schweren Überschwemmungen, wie man sie "nur einmal im Jahrhundert sieht", so ein Vertreter der staatlichen Medien.

Die drei Todesfälle wurden aus der Stadt Zhaoqing gemeldet. Die Betroffenen wurden offenbar von den Fluten eingeschlossen, wodurch sie ertranken.

Elf weitere Personen werden noch vermisst. Die Such- und Rettungsarbeiten sind derzeit in vollem Gange.

Mehr als 53.000 Menschen in der Provinz Guangdong - einem dicht besiedelten Industriegebiet Chinas, in dem rund 127 Millionen Menschen leben - mussten evakuiert werden, so die Behörden.