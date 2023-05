Er filmte die Corona-Ursprünge: Chinesischer Blogger wieder frei!

Peking - Nach drei Jahren Haft ist der chinesische Blogger Fang Bin (48), der die Anfänge der Corona-Pandemie in Wuhan dokumentiert hatte, freigelassen worden. Der "Bürgerjournalist" wurde im Februar 2020 festgenommen, nachdem er Videos mit Leichensäcken und überfüllten Krankenhäusern in der zentralchinesischen Metropole ins Internet gestellt hatte.

Ein Protestant aus Hongkong hält ein Bild des inhaftierten Bloggers Fang Bin (48) hoch. Am Sonntag wurde Fang Bin nach drei Jahren Haft wieder frei gelassen. (Archivbild) © ISAAC LAWRENCE / AFP

Wie der US-Sender Radio Free Asia (RFA) am Mittwoch berichtete, wollen ihn die Behörden nach seiner Freilassung aber weder in Wuhan noch in der Hauptstadt Peking haben, wo der 48-Jährige jeweils vergeblich bei seinen Kindern unterkommen wollte.

Durch seine dramatischen Videos hatte die Welt damals einen ersten Eindruck von der Schwere der Viruserkrankung bekommen. Der Ladenbesitzer wurde aber im Dezember unter der Anklage, "Streit angezettelt und Ärger provoziert zu haben", zu der dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Fang Bin kam schon am Sonntag frei.

Aktivisten wiesen auf den ähnlichen Fall der 39-jährigen Zhang Zhan hin. Die Anwältin wurde im Dezember 2020 sogar zu vier Jahren Haft verurteilt, weil sie ebenfalls über den Virusausbruch berichtet hatte.

Nach ihrer Festnahme im Mai 2020 war Zhang Zhan nach Presseberichten in einen Hungerstreik getreten, zeitweise zwangsernährt worden und auf 40 Kilogramm abgemagert.