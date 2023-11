Gegen Sekundenschlaf: Dieses Land testet Lasershows auf der Autobahn!

China - Obwohl moderne Autos mittlerweile mit allerhand Sicherheits- und Asssistenzsystemen ausgestattet sind, ist die Gefahr am Steuer einzunicken nach wie vor groß. Die chinesische Regierung testet daher nun eine kuriose Maßnahme: eine Lasershow mitten auf der Autobahn!

Die unerwartete Helligkeit und der leichte Stroboskop-Effekt sollen die Fahrer munter machen. © Bildmontage: Twitter/Screenshot/gunsnrosesgirl3

Was auf den ersten Blick wie ein spontaner Rave wirkt, soll nächtlichen Sekundenschlaf verhindern und damit das Unfallrisiko auf chinesischen Autobahnen massiv senken.

Dazu wurden je acht Laserstrahler an Schilderbrücken des Qingdao–Yinchuan Expressway montiert, wie die Times of India berichtete. Menschen, die bereits an den "Anti-Müdigkeits-Lasern" vorbeifuhren, teilten Videos des Lichtspektakels auf der Plattform X.

Die Strahlen sind so ausgerichtet, dass sie die Autofahrer nicht direkt anstrahlen, sondern einen bunt flackernden Lichterhimmel über die Fahrbahn werfen, der bis zu zwei Kilometer weit leuchtet.

Ein Blinken der Lichter habe man unbedingt vermeiden wollen, um die Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden. Stattdessen sollen unterschiedliche Helligkeiten, Farben und Intensitäten die Laser die Menschen am Steuer stimulieren und damit wach halten.

Das gleiche Prinzip steckt übrigens hinter reflektierenden Kilometermarken und Mittelstreifen, die uns bei nächtlichen Autobahnfahrten begegnen.