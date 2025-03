Was führen die Chinesen im Schilde? Fotos zeigen gigantische Invasions-Schiffe

Drei dieser Kolosse, die jeweils Platz für Tausende Soldaten bieten, wurden nun an einem Strand nahe der südchinesischen Stadt Zhanjiang gesichtet, berichtet das Fachportal " Naval News ". Entsprechende Bilder wurden in den sozialen Netzwerken verbreitet.

China baut seine militärischen Kapazitäten weiter aus. Neben Flugzeugträgern , U-Booten und zahlreichen anderen Kriegsschiffen investieren die Chinesen in einer Flotte komplexer Landungsschiffe.

Nach Bedarf lassen sich die Landungsschiffe auch in Reihe koppeln, offenbar mehr als 800 Meter lang, wie aus den Bildern ersichtlich wird. Sie könnten dann als provisorischen Tiefwasserhafen fungieren und beispielsweise Truppen von zivilen Schiffen anzulanden, stellt der Militär-Analyst Damien Symon fest.

Schon jetzt sind chinesische Autofähren (RoRo-Fähren) für den Transport schwerer Militärfahrzeuge ausgelegt, so der Experte.

Nach offizieller Lesart sind die Landungsschiffe hingegen ausschließlich für zivile Zwecke vorgesehen, sollen etwa nach Naturkatastrophen zum Einsatz kommen, um angeblich Hilfsgüter anzulanden.

Doch es scheint offensichtlich, dass diese überdimensionierten Schiffe nur zu einem Zweck gebaut wurden: Sollte China tatsächlich Taiwan militärisch in die Knie zwingen wollen, könnten hunderte Panzer in Minutenschnelle vom Invasionsschiff direkt auf befestigte Straßen in Strandnähe rollen.