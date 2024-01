Raketen nur mit Wasser gefüllt: Korruptionsbeben in China!

Chinas Präsident Xi Jinping (70) bei seiner Neujahrsansprache im chinesischen Fernsehen. (Archivbild) © Pedro Pardo / AFP

US-Geheimdienste wollen in ihren Analysen herausgefunden haben, dass das chinesische Militär mit massiver Korruption zu kämpfen hat, was sogar dazu geführt haben soll, dass das Vertrauen in die Gesamtfähigkeiten der Volksbefreiungsarmee in Xis Kreisen massiv gesunken ist, berichtete Bloomberg.



Mehr als ein Dutzend hochrangige Verteidigungsbeamte wurden in den letzten sechs Monaten ausgetauscht. Hinzu kommen Entlassungen dreier Führungskräfte staatlicher Raketenhersteller sowie die Entlassung des ehemaligen Verteidigungsministers Li Shangfu (65) im Oktober, der zuvor zwei Monate nicht in der Öffentlichkeit gesehen wurde.

Die strukturellen Mängel, die sich durch Korruption eingeschlichen haben sollen, seien gravierend. Etwa seien Tanks von Raketen nicht mit Treibstoff gefüllt, sondern mit Wasser.