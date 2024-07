Sintflutartige Regenfälle: Plötzlich stürzt Autobahnbrücke ein - mehrere Tote

Bei dem Brückeneinsturz kamen mehr als zehn Leute ums Leben. © IMAGO / Xinhua

Wie Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, stürzte die Brücke im Landkreis Zhashui in der Provinz Shaanxi bereits am Freitagabend ein. Als Ursache für das Unglück werden sturzflutartige Regenfälle vermutet.

Bei den laufenden Rettungsarbeiten haben die Einsatzkräfte mit Stand Samstagmorgen Ortszeit bereits fünf Fahrzeuge geborgen, die infolge des Brückenkollapses in einen Fluss gestürzt waren.

Am Freitag berichteten staatliche Medien von mindestens fünf Toten und acht Vermissten, nachdem die Regenfälle in der Stadt Baoji in Shaanxi Überschwemmungen und Schlammlawinen ausgelöst hatten.