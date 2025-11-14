Wassereinbruch! Autobahn-Tunnel bei Bauarbeiten plötzlich überflutet - Arbeiter müssen flüchten

Ningnan (China) - Schwerer Zwischenfall in China . Ein unerwarteter Wassereinbruch zwang mehrere Arbeiter zur überstürzten Flucht von der Baustelle des Ningnan-Tunnels. Eine Kamera filmte den Vorfall.

Plötzlich drangen große Mengen Wasser in den Tunnel ein. © Screenshot: Telegram

Dramatische Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie das Wasser plötzlich in den Tunnel eindringt. Zwei Bauarbeiter fliehen, während ein Bagger-Fahrer versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Einen Augenblick später wird die Baumaschine von den Wassermassen weggerissen.

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag des 10. November 2025 im Ningnan-Tunnel in der Provinz Sichuan, berichtet das Fachportal "Geoengineer.org". Der etwa 8,2 Kilometer lange Tunnel ist Teil des Yanjiang-Autobahnprojekts im Westen Chinas und soll die Infrastruktur in der bergigen Region Liangshan erheblich verbessern.

Nun kam es dort zu dem schweren Zwischenfall.