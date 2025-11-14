Wassereinbruch! Autobahn-Tunnel bei Bauarbeiten plötzlich überflutet - Arbeiter müssen flüchten
Ningnan (China) - Schwerer Zwischenfall in China. Ein unerwarteter Wassereinbruch zwang mehrere Arbeiter zur überstürzten Flucht von der Baustelle des Ningnan-Tunnels. Eine Kamera filmte den Vorfall.
Dramatische Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie das Wasser plötzlich in den Tunnel eindringt. Zwei Bauarbeiter fliehen, während ein Bagger-Fahrer versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Einen Augenblick später wird die Baumaschine von den Wassermassen weggerissen.
Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag des 10. November 2025 im Ningnan-Tunnel in der Provinz Sichuan, berichtet das Fachportal "Geoengineer.org". Der etwa 8,2 Kilometer lange Tunnel ist Teil des Yanjiang-Autobahnprojekts im Westen Chinas und soll die Infrastruktur in der bergigen Region Liangshan erheblich verbessern.
Nun kam es dort zu dem schweren Zwischenfall.
Nach Wassereinbruch im Ningnan-Tunnel: Alle Arbeiter offenbar gerettet
Nach offiziellen Angaben wurden keine Todesopfer oder schweren Verletzungen gemeldet. Rettungsteams hätten alle Arbeiter rechtzeitig aus dem Tunnel gebracht, hieß es. Eine Untersuchung zur Ursache des Wassereinbruchs läuft, betonen die chinesischen Behörden. Die Bauarbeiten würden ruhen. Der Vorfall fand in chinesischen Medien auffällig wenig Beachtung.
Nur wenige Tage zuvor kam es ebenfalls in der chinesischen Provinz Sichuan zu einem weiteren schweren Zwischenfall. Ein Abschnitt der 750 Meter langen Hongqi-Brücke stürzte plötzlich ein. Die spektakulären Bilder gingen um die Welt.
Titelfoto: Screenshot: Telegram