172 Meter hohe Brücke eingestürzt: Das war wohl der Grund
China - Bilder, die erschüttern: Ein Abschnitt der frisch eröffneten, 750 Meter langen Hongqi-Brücke stürzte in sich zusammen.
Das Unglück ereignete sich am Dienstagnachmittag in der chinesischen Provinz Sichuan.
Auf einem Video ist das Spektakel zu sehen: Die Brückenpfeiler und die darunter liegende Fahrbahn krachten in sich zusammen und verursachten eine riesige Rauch- und Staubwolke.
Laut China Daily war bereits am Montag eine Verformung des Hangs, an dem sich die 625 Meter hohe Brücke befindet, festgestellt worden. Diese führte letztlich zu einem Erdrutsch und dem damit verbundenen Brückeneinsturz.
Noch am selben Tag wurde die Überführung überprüft - dabei stellte man eine mögliche Gefahr fest.
Einsatzkräfte räumten das Gebiet und stellten Warnschilder auf, damit niemand die Brücke betritt. Durch die schnellen Sicherheitsmaßnahmen konnten glücklicherweise keine Opfer oder Verletzten gemeldet werden.
Die 247 Millionen Euro teuren Bauarbeiten begannen im Januar 2022, am 28. September 2025 eröffnete die Hochstraße - wann der Wiederaufbau beginnt, ist noch unklar.
Titelfoto: Bildmontage: YouTube