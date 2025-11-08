Wettrüsten zur See: China stellt neuen Flugzeugträger in Dienst

Sanya (China) - China hat seinen dritten Flugzeugträger, die Fujian, offiziell in Dienst gestellt. Das mehr als 300 Meter lange Schiff kommt mit einem elektromagnetischen Katapult daher. Die Chinesen sehen sich auf technologischer Augenhöhe mit den USA .

Die Fujian wurde offiziell in Dienst gestellt. © Verteidigungsministerium Volksrepublik China

Die feierliche Zeremonie fand am Mittwoch im Marinehafen von Sanya statt, teilte das chinesische Verteidigungsministerium mit. Unter den strengen Augen von China-Präsident Xi Jinping (72) wurde das größte Schiff der chinesischen Marine in Dienst gestellt. Es sei der erste Träger der vollständig in China entworfen und gebaut wurde, hieß es.

Bilder von der Zeremonie zeigen neben trägergestützten Kampfjets vom Typ J-35 und J-15 auch das Frühwarnflugzeug KJ-600 auf dem Flugdeck.

Das Schiff wurde im Jahr 2022 vom Stapel gelassen und seitdem umfangreich getestet. Die Namensgebung dürfte alles andere als ein Zufall sein: Die Fujiian ist nach der chinesischen Küstenprovinz benannt, die Taiwan am nächsten liegt.

Nun soll der Träger zu seiner ersten Mission aufbrechen.