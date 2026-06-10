Militärflugzeuge fotografiert: Deutscher Urlauber wegen Spionageverdachts festgenommen

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Ein 56-jähriger Deutscher wurde am Samstagnachmittag am Flughafen Chania auf Kreta wegen des Verdachts auf Spionage festgenommen.

Von Lea Schober

Kreta (Griechenland) - Ein 56-jähriger Deutscher wurde am Samstagnachmittag am Flughafen Chania auf Kreta wegen des Verdachts auf Spionage festgenommen.

Der 56-jährige Urlauber soll unter anderem Militärflugzeuge fotografiert haben. (Symbolfoto)
Der 56-jährige Urlauber soll unter anderem Militärflugzeuge fotografiert haben. (Symbolfoto)  © 123RF/finkelsen

Laut dem griechischen Sender ERTNews soll der Urlauber an der Souda Air Base, dem militärischen Bereich des Flughafens Chania, Militärflugzeuge fotografiert haben und dabei ins Visier der Flughafenpolizei geraten sein.

Er wurde festgenommen und soll nun den Justizbehörden vorgeführt werden.

Wie eKathimerini berichtet, nutzte der Urlauber eine professionelle Kamera, um Aufnahmen auf dem Flughafengelände zu machen.

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Dabei sollen auch Fotos sensibler Bereiche entstanden sein.

Der Deutsche benutzte eine professionelle Kamera, um Aufnahmen auf dem Flughafengelände zu machen. (Symbolfoto)
Der Deutsche benutzte eine professionelle Kamera, um Aufnahmen auf dem Flughafengelände zu machen. (Symbolfoto)  © 123rf/theshots

Der Deutsche gab gegenüber der Polizei an, sich lediglich zu Urlaubszwecken auf Kreta aufzuhalten und bestritt jede Spionageabsicht.

Die Ermittlungen zum Fall dauern an.

Titelfoto: Bildmontage: 123RF/finkelsen, 123RF/theshots

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