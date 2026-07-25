Auf dem Weg zur Kita: Mädchen (†1) wird in Kleinbus vergessen und stirbt

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In Portugal ist ein einjähriges Mädchen auf dem Weg in den Kindergarten auf tragische Weise ums Leben gekommen. Die Betreuerin hatte das Kind im Bus vergessen.

Von Franka Wolf

Almada (Portugal) - Es ist der Albtraum aller Eltern: In Portugal ist ein einjähriges Mädchen auf dem Weg in den Kindergarten auf tragische Weise ums Leben gekommen. Eine Betreuerin hatte das kleine Kind im Bus vergessen.

Die Rettungskräfte konnten dem kleinen Mädchen nicht mehr helfen. (Symbolbild)
Die Rettungskräfte konnten dem kleinen Mädchen nicht mehr helfen. (Symbolbild)  © picture alliance/dpa | Paulo Mumia

Acht Stunden lang war die kleine Sofia am Donnerstag in dem Fahrzeug gefangen - bis die Mutter ihre Tochter am Nachmittag aus der Kita abholen wollte und die Eineinhalbjährige nicht da war.

Bis dahin war ihr Fehlen niemandem aufgefallen.

Wie unter anderem der portugiesische Sender "Sic Noticias" berichtete, war das Mädchen am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr von einer Betreuerin abgeholt worden, um mit einem privaten Fahrdienst in den Kindergarten gebracht zu werden.

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An einer ersten Station bei einer Kita an der Avenida Cristo Rei in Almada machte der Kleinbus Halt, fuhr aber offenbar nicht weiter zu der Einrichtung des Mädchens im Stadtteil Pragal, rund einen Kilometer entfernt.

Erst als Sofias Mutter ihr Kind gegen 16 Uhr aus dem Kindergarten abholen wollte, fiel auf, dass die Kleine dort nie angekommen war. Wenig später wurde sie leblos in dem geparkten Wagen entdeckt.

Acht Stunden in Kleinbus gefangen: Einjährige erleidet Herz-Kreislauf-Stillstand

Die portugiesische Polizei untersucht den Vorfall nun. (Symbolbild)
Die portugiesische Polizei untersucht den Vorfall nun. (Symbolbild)  © 123rf/joseh51

Doch für das kleine Mädchen kam jede Hilfe zu spät.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte nichts mehr für die Einjährige tun. Nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand verstarb das Kind noch vor Ort.

Die genaue Todesursache wird derzeit noch von der Polizei ermittelt.

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Nach dem tragischen Unglück blieb der Kindergarten des Mädchens am Freitag geschlossen.

Titelfoto: picture alliance/dpa | Paulo Mumia

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