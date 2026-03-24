42 Jahre alt und noch nie Sex: Frau bekommt Tochter auch ohne Mann

Tunbridge Wells (England) - Die meisten Kinder entstehen aus einer sexuellen Beziehung, doch nicht bei Kimberly. Sie hat eine Tochter, ist aber immer noch Jungfrau.

Scarlett (7) entstand durch eine künstliche Befruchtung und wächst ohne Vater auf. © Bildmontage: Instagram/thesinglemotherofalljourneys

Was für viele unvorstellbar ist, ist für die 42-jährige Kimberley Godsall komplett normal: Sie hatte noch nie Sex, zieht aber dennoch eine Tochter groß, die sie selbst geboren hat.

2018 entschied sich die Engländerin für eine künstliche Befruchtung, durch die sie Tochter Scarlett (7) bekam.

"Scarlett weiß, wie sie entstanden ist, aber noch nicht, wie andere Babys entstehen", erzählte Kimberley gegenüber Daily Mail. Sie befürchtet, wohl bald "das Gespräch" führen zu müssen - dass sie einen Spender hat, jedoch keinen Vater, ist ihr bereits bewusst.

"Wenn ich ihr von Sex erzähle, werde ich ihr auch sagen, dass ich selbst noch nie welchen hatte", fügte die Nachhilfelehrerin hinzu.

Auf neugierige Rückfragen ist die 42-Jährige vorbereitet: "Ich formuliere es so: Es war Mamas Entscheidung, keinen Sex zu haben, und wir alle treffen Entscheidungen, wenn wir erwachsen sind."

Kimberley beschreibt ihre Tochter als ein sehr kluges Mädchen, das bereits ein Leseverständnis einer Elfjährigen hätte.