Mutter und Stiefvater setzen Kinder an Straße aus: Verstörender Auftritt nach Festnahme

Setúbal (Portugal) - Diese Nachricht schockierte in dieser Woche über Portugals Grenzen hinaus: Eine Mutter und ihr Lebensgefährte sollen die zwei Kinder der Frau, gerade einmal drei und fünf Jahre alt, einfach ausgesetzt haben . Jetzt kommen die Franzosen in U-Haft, gleichzeitig aber auch immer mehr schockierende Details ans Licht.

Marine R. (41) muss nun in Untersuchungshaft, nachdem sie ihre Kinder einfach am Straßenrand zurückgelassen haben soll. © FILIPE AMORIM / AFP

Die beiden kleinen Jungen hatten am Dienstag weinend am Straßenrand nahe der Stadt Alcácer do Sal im Südosten des Landes gestanden, als ein Zeuge auf die beiden aufmerksam wurde und die Behörden informierte.

Am Donnerstag schließlich konnten Marine R. (41) und Marc B. (55) schließlich im rund 160 Kilometer entfernten Fatima ausfindig gemacht und festgenommen werden, bestätigte die örtliche Polizei.

Am Freitag wurden sie in Portugal einem Haftrichter vorgeführt. Der Vorwurf: häusliche Gewalt, Kindesmisshandlung sowie Vernachlässigung. Am Samstag folgte schließlich die Anordnung der U-Haft, meldete unter anderem die Bild.

Doch als man die Mutter und ihren Partner am Freitag zum Gericht in Setúbal brachte, boten sich den Anwesenden dort verstörende Szenen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, soll die gefesselte 41-Jährige auf dem Weg ins Gericht wie eine Operndiva gesungen haben, während ihr älterer Freund wirres Zeug von sich gab.

Sowohl die Mutter und die Jungs als auch der Stiefvater leben im französischen Colmar. Die Kinder sollen nun erst einmal bei einer französischsprachigen Pflegefamilie untergekommen sein.