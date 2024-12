Frau schläft nie allein – diese vier Begleiter sind immer an ihrer Seite!

In dem Video zeigt Pearl eindrucksvoll, wie sehr sich ihr Leben durch die Adoption ihrer Tiere verändert hat. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/ourlifewithstrays

In einem rührenden TikTok-Video teilte die 31-jährige Pearl ihre Schlafenszeitroutine mit ihren zwei Katzen und zwei Hunden, was in den sozialen Medien wahre Begeisterung auslöste.

Der Clip zeigt die Holländerin, die in ihrem Bett liegt, umgeben von ihren vier tierischen Mitbewohnern.

Alle vier Tiere haben sich eng an sie gekuschelt und schlafen friedlich. Ein herzerwärmender Anblick, der die besondere Bindung zwischen den Tieren und ihrer Besitzerin widerspiegelt.

In der Beschreibung des Videos schrieb sie: "POV: Du adoptierst zwei ausgesetzte Katzen und zwei streunende Hunde, die niemand wollte, und jetzt sehen deine Nächte so aus."

Mit diesen Worten vermittelte Pearl eindrucksvoll, wie sehr sich ihr Leben durch die Adoption dieser Tiere verändert hat.