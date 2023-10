"Doxxing-Truck" veröffentlicht Bilder und persönliche Daten von Harvard-Studenten

Cambridge (Massachusetts/USA) - Auf dem Campus der Harvard University in Cambridge (Massachusetts/USA) wurde am Donnerstag ein Truck gesichtet, der auf großen LED-Leinwände Studenten an den Pranger stellte - mit privaten Daten.

Adam Guillette ist Präsident von "Accuracy in Media", welche mediale Voreingenommenheit, Korruption und Versäumnisse der Medien aufzudecken versucht. © Accuracy in Media

Die Seite "HarvardHatesJews.com" ist nicht mehr aufrufbar.

Die Seite wurde vermutlich von "Accuracy in Media" selbst online gestellt. Auf dieser wurden der New York Post zufolge Studenten aufgefordert, mit vorgefertigten Texten Mails an den Verwaltungsrat der Universität zu schicken, mit der Forderung, "diese Studenten auszuschließen und ihre Organisationen sofort vom Campus zu entfernen".

"Accuracy in Media" verteidigte diesen "Doxxing-Truck", denn "es ist unglaublich wichtig zu wissen, wer die hasserfüllten Antisemiten in unserer Gesellschaft sind. Und es ist wichtig, dass die Menschen wissen, dass ihre Handlungen Konsequenzen haben", so Adam Guillette, der Präsident von "Accuracy in Media".

Harvard Hillel, eine jüdische Organisation auf dem Campus der Harvard University, kritisierte die Aktion von "Accuracy in Media" dagegen auf das Schärfste.