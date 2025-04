Schwangere Influencerin trauert um kleine Tochter (†1): "Sind am Boden zerstört"

Dr. Lizzie Kieffer trauert um ihre kleine Tochter. © Instagram/Screenshot/doclizziedpt

Das verkündete die Influencerin am Wochenende auf ihrem Instagram-Account.

"Wir sind am Boden zerstört", schrieb sie dort. "Am Mittwoch sind wir in einem Albtraum aufgewacht, von dem wir nie gedacht hätten, dass er Wirklichkeit wird. Unsere Lily ist von uns gegangen."

Nun würde der jungen Mutter alles wehtun. Ihr Herz, ihr Körper, ihre Seele.

Das Mädchen hatte erst vor Kurzem seinen ersten Geburtstag gefeiert, war gerade einmal 374 Tage alt geworden.

Was genau der kleinen Lily passiert ist, wissen Lizzie und ihr Ehemann Matt bisher nicht. Allerdings hätten Ärzte eine "große Masse im Gehirn" des Kindes festgestellt. Da Lily jedoch nie Auffälligkeiten gezeigt hat, wurde dies zu Lebzeiten nicht untersucht.

Lizzie stützt sich nun, in dieser schweren Zeit, vor allem auf ihren Glauben.

"Wir haben keine Antworten und wir wissen nicht, warum dies Gottes Plan für unser Leben ist. Und wir werden dieses nie ganz verstehen, bis wir [Lily] eines Tages wiedersehen. Was wir jedoch wissen, ist, dass Gott treu ist und Licht an die dunkelsten Orte bringt", schrieb die gelernte Physiotherapeutin weiter.