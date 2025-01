Drama um illegale Goldmine: 60 Leichen von Bergleuten geborgen!

Stilfontein (Südafrika) - Wie die Polizei am heutigen Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, wurden 60 Leichen aus einem stillgelegten Goldschacht in Südafrika geborgen - nachdem dort monatelang versucht worden war, illegale Bergleute zu vertreiben!

Die Polizei hat 60 tote Bergleute aus einem stillgelegten Goldschacht im südafrikanischen Stilfontein geborgen. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen. © Christian Velcich / AFP

Die Behörden hatten am Montag damit begonnen, die Leichen sowie Überlebende zu bergen, nachdem Anwohner die Befürchtung geäußert hatten, dass in der Mine in Stilfontein, etwa 140 Kilometer südwestlich von Johannesburg, über 100 Menschen ums Leben gekommen sein könnten.

"Am zweiten Tag des Einsatzes wurden insgesamt 106 lebende illegale Bergleute geborgen und wegen illegalen Bergbaus festgenommen. Einundfünfzig wurden für tot erklärt", teilte die Polizei in einer Erklärung mit. Neun Leichen waren am Vortag geborgen worden.

Die Mine verläuft 2,6 Kilometer unter der Erde, und am Montag wurde eine Spezialmaschine eingesetzt, um die Bergleute und die Leichen zu bergen, jeweils eine Handvoll Menschen auf einmal.

Die Südafrikaner nennen diese Bergleute "zama zamas" - "diejenigen, die ihr Glück versuchen" in der Zulu-Sprache. Oft handelt es sich um Migranten aus den Nachbarländern, die von den Einwohnern der Kriminalität beschuldigt werden.