Drama vor Shakiras Mega-Konzert: Arbeiter stirbt auf tragische Weise bei Bühnenaufbau
Von Philipp Znidar
Rio de Janeiro (Brasilien) - Knapp eine Woche vor dem geplanten Groß-Konzert von Superstar Shakira am legendären Copacabana-Strand in Rio de Janeiro ist beim Bühnenaufbau ein Arbeiter ums Leben gekommen.
Er sei zwischen zwei Hebebühnen eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden, so das örtliche Nachrichtenportal "G1" unter Berufung auf die Feuerwehr. Seinen Verletzungen erlag er schließlich im Krankenhaus.
Der Auftritt der kolumbianischen Sängerin ist für Samstag geplant und Teil der Konzertreihe "Todo Mundo no Rio" (Die ganze Welt in Rio).
Damit holt die Verwaltung der brasilianischen Metropole seit einigen Jahren internationale Stars in die Küstenmetropole.
Kann Shakira Lady Gagas Rekord brechen?
Laut Veranstalter war die Bühne für Shakiras Show auf rund 1500 Quadratmeter vergrößert worden und übertrifft demnach das Ausmaß vorheriger Konzerte (1345 Quadratmeter).
2024 kamen dort rund 1,6 Millionen Menschen zu einem Auftritt von Madonna.
Im vergangenen Jahr stellte Lady Gaga an dem Strand mit etwa 2,5 Millionen Besuchern einen Rekord für ein Einzelkonzert auf.
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