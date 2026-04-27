Drama vor Shakiras Mega-Konzert: Arbeiter stirbt auf tragische Weise bei Bühnenaufbau

Rio de Janeiro (Brasilien) - Knapp eine Woche vor dem geplanten Groß-Konzert von Superstar Shakira am legendären Copacabana-Strand in Rio de Janeiro ist beim Bühnenaufbau ein Arbeiter ums Leben gekommen.

Shakira kommt am Wochenende für die Mega-Konzertreihe "Todo Mundo no Rio" (Die ganze Welt in Rio) nach Rio de Janeiro. © picture alliance/dpa/imageSPACE via ZUMA Press Wire | Imagespace

Er sei zwischen zwei Hebebühnen eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden, so das örtliche Nachrichtenportal "G1" unter Berufung auf die Feuerwehr. Seinen Verletzungen erlag er schließlich im Krankenhaus.

Der Auftritt der kolumbianischen Sängerin ist für Samstag geplant und Teil der Konzertreihe "Todo Mundo no Rio" (Die ganze Welt in Rio).

Damit holt die Verwaltung der brasilianischen Metropole seit einigen Jahren internationale Stars in die Küstenmetropole.