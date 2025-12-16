Drei Kids hinterlassen Spuren: Glory will für Tausende Euros ihr altes Ich zurück

New York City (USA) - Nach drei Schwangerschaften erkannte sich die New Yorkerin Glory Lu (36) nicht mehr wieder. Ihr Körper hatte gelitten, die 36-Jährige war frustriert. Ein "Mommy Makeover" musste her!

Dieses Foto wurde vor acht Jahren aufgenommen und zeigt Glory Lu mit Ende 20. © Screenshot/Instagram/nycglory

Tränensäcke, überschüssiges Fett an Bauch und Beinen, Stillbrüste: Glory konnte sich beim Blick in den Spiegel nicht mehr sehen. Die Gründerin der Make-up-Marke "Myalu Beauty" wollte zurück zu ihrem alten Ich.

Die 36-Jährige entschied sich daher, sich unters Messer zu legen. "Es fühlte sich richtig an, denn so bin ich einfach als Person", sagt sie im Interview mit People.

Sich komplett verändern wollte sie aber nicht. Lediglich etwas die Zeit zurückdrehen - um nach den Eingriffen wieder wie Ende 20 auszusehen. Glory entschied sich aufgrund ihrer Herkunft, in einer Spezial-Klinik in Südkorea operieren zu lassen.

Die Dreifach-Mama startete von oben nach unten, ließ sich zuerst für umgerechnet 3400 Euro die Nase richten, danach für etwa 2300 Euro die Lachfalten wegspritzen und die Tränensäcke entfernen.