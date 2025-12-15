Buchhalterin zockt bekannte Moderatorin ab: Mehr als zwei Millionen Euro veruntreut

New York City (USA) - Rosanna Scotto (67) ist es gewohnt, in der Sendung "Good Day New York" Nachrichten aus dem Big Apple anzusagen. Jetzt ist die TV-Moderatorin selbst in die Schlagzeilen geraten.

Rosanna Scotto (67) ist ein bekanntes Gesicht in New York, sagt bei Channel 5 die Nachrichten an. © Screenshot/Instagram/rosannascotto

Denn die 67-Jährige ist Opfer eines fetten Betrugs geworden. Über mehr als sieben Jahre hinweg wurde Scotto von ihrer eigenen Buchhalterin nach Strich und Faden abgezockt.

Neben ihrem Job als News-Frau betreibt die gebürtige New Yorkerin gemeinsam mit ihren Kindern Jenn und LJ Ruggiero das italienische Restaurant "Fresco by Scotto" im Viertel Midtown East. Ebenso Teil des Geschäfts: Lori Jakubowski. Sie sollte die Finanzen des Lokals im Blick behalten.

Jakubowski kam ihrer Aufgabe aber nur bedingt nach. Sie wirtschaftete vor allem in ihre eigene Tasche. Wie die New York Post berichtete, veruntreute die Buchhalterin insgesamt 2,5 Millionen US-Dollar (rund zwei Millionen Euro).

Die Beschuldigte soll in großem Stil Trinkgelder abgezweigt und sich selbst mehr als 80 Schecks vom Bankkonto des Fresco ausgestellt haben.