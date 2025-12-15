Buchhalterin zockt bekannte Moderatorin ab: Mehr als zwei Millionen Euro veruntreut
New York City (USA) - Rosanna Scotto (67) ist es gewohnt, in der Sendung "Good Day New York" Nachrichten aus dem Big Apple anzusagen. Jetzt ist die TV-Moderatorin selbst in die Schlagzeilen geraten.
Denn die 67-Jährige ist Opfer eines fetten Betrugs geworden. Über mehr als sieben Jahre hinweg wurde Scotto von ihrer eigenen Buchhalterin nach Strich und Faden abgezockt.
Neben ihrem Job als News-Frau betreibt die gebürtige New Yorkerin gemeinsam mit ihren Kindern Jenn und LJ Ruggiero das italienische Restaurant "Fresco by Scotto" im Viertel Midtown East. Ebenso Teil des Geschäfts: Lori Jakubowski. Sie sollte die Finanzen des Lokals im Blick behalten.
Jakubowski kam ihrer Aufgabe aber nur bedingt nach. Sie wirtschaftete vor allem in ihre eigene Tasche. Wie die New York Post berichtete, veruntreute die Buchhalterin insgesamt 2,5 Millionen US-Dollar (rund zwei Millionen Euro).
Die Beschuldigte soll in großem Stil Trinkgelder abgezweigt und sich selbst mehr als 80 Schecks vom Bankkonto des Fresco ausgestellt haben.
Rosanna Scotto betreibt das Restaurant gemeinsam mit ihren Kindern
Richterin schickte beschuldigte Buchhalterin vorerst nach Hause
Laut Staatsanwaltschaft nutzte Jakubowski die Millionen, um ihren Lebensstil finanzieren zu können. So habe sie Internet-Rechnungen ihres Mannes beglichen oder sich selbst Urlaubsgeld ausbezahlt.
Mehr als 140.000 Euro soll sie zudem für den Kauf eines Hauses im US-Bundesstaat Pennsylvania verwendet haben.
Am 10. Dezember saß die Buchhalterin deswegen auf der Anklagebank am Strafgericht von Manhattan. Wegen schweren Diebstahls und Fälschung von Geschäftsunterlagen muss sie mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 25 Jahren rechnen.
Bis zum nächsten Verhandlungstermin Ende Februar 2026 schickte die Vorsitzende Richterin Jakubowski über Weihnachten und Neujahr vorerst nach Hause, betonte aber, dass die Entscheidung keine "Freikarte aus dem Gerichtssaal" sei.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/frescobyscotto, rosannascotto