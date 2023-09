Dreiste Abzocke: Frau fällt aus allen Wolken, als sie diese "Servicegebühr" in Eisdiele zahlen soll

Oft kommt erst mit der Rechnung das böse Erwachen. (Symbolbild) © 123RF/jackf

Vorfälle wie dieser passieren in Italien leider nur allzu oft. Immer wieder sorgen gierige Gastronomen mit ihrem Geschäftsgebaren für Empörung und Wut. So verlangte etwa ein Restaurant am Comer See zwei Euro "Service-Gebühr", nur für das Halbieren eines vegetarischen Sandwiches. "Zusätzliche Anfragen haben ihren Preis", teilte die Restaurant-Besitzerin damals lapidar mit.

Die Masche ist offenbar gängige Praxis in italienischen Tourismus-Hotspots: Viele enttäuschte Kunden berichten auf TripAdvisor von ganz ähnlichen Abzocken. Einer Familie wurde gar in einer Pizzeria zwei Euro extra berechnet, nur weil die Tochter, im Kleinkindalter, einen eigenen Teller haben sollte.

Doch ein Restaurant aus Griechenland ist am schlimmsten. Im berühmt-berüchtigten Etablissement DK Oyster auf Mykonos müssen Kreuzfahrt-Touristen schonmal 48 Euro für ein Glas Limonade berappen.

In einem anderen Fall verlangte das Restaurant 711 Euro für einen Aperol Spritz, drei Gläser Orangensaft und eine mittlere Portion Tintenfische.