Michael Jackson am Leben? Videos im Netz sorgen für Wirbel
Brasilien - Es sind Aufnahmen, die staunen lassen. Ein Mann sitzt in einem Bus. Graue Haare, Mittelscheitel, spitze, operierte Nase. Dem Mann wird schamlos ins Gesicht gefilmt. Der Grund: Er sieht aus wie Michael Jackson heute aussehen könnte. Ist er es? TAG24 macht den Fake-Check.
Seitdem Michael Jackson am 25. Juni 2009 in Los Angeles starb, gibt es zahllose Verschwörungstheorien. Die meisten behaupten, der "King of Pop" würde in Wahrheit weiterleben. Versteckt in einem anderen Land. Heute wäre er 67 Jahre alt.
Nun gibt es tatsächlich zwei Videos, die einen Mann zeigen, der Michael Jackson sehr ähnlich sieht. In einem Bus sitzend.
Die Videos gehen viral, Tausende User kommentieren die Aufnahmen. Während die meisten User staunen und zweifeln, gibt es vermehrt Kommentare, die behaupten, den Mann zu kennen oder ihn auch gesehen zu haben. Ein Kommentator sagt, er wäre auch in dem Bus gewesen, ein anderer behauptet sogar, der gefilmte Mann arbeite in Brasilien in einem Werk.
Stimmt das? Oder hat Michael Jackson einen Doppelgänger, der mitgealtert ist?
Es gibt Fragen! Wie soll der Popstar so lange unerkannt weitergelebt haben? Nicht erst jetzt, 17 Jahre nach seinem Ableben, wäre er in einer dicht besiedelten Gegend wie Brasilien aufgefallen. Wäre es wirklich Michael Jackson, warum sitzt er in diesem Bus voller Menschen?
Will man gekonnt untertauchen, müsste man zum einen andere Orte aufsuchen oder sein Aussehen stark verändern. Dieser "Michael Jackson" hier aber wirkt wie der echte.
Doppelgänger, Fake-Video oder tatsächlich echt?
Die Videos wirken ohne Zweifel verblüffend echt. Die Kamera wird manchmal unscharf, wie man es von Amateuraufnahmen mit dem Handy kennt.
Die Umgebung ist realistisch, der Blick des Mannes ist abweisend, er bemerkt, dass er gefilmt wird, schaut aber weg. Es stört ihn.
Stutzig aber machen die Orte der Aufnahmen. Das erste Video ist in Brasilien aufgenommen, das andere angeblich in Ägypten. Auf beiden Videos sieht der Mann sehr ähnlich aus. Nur die Farbe der Kleidung ist anders.
TAG24 macht den Fake-Check
Und dann, im Hintergrund des Videos, ganz klein, versteckt sich der entscheidende Hinweis! In der Aufnahme, die angeblich in Ägypten entstand, hält sich ein stehender Passagier an der Stange fest. Als er sie loslässt, gleitet sein Arm wie von Geisterhand durch die gelbe Stange hindurch.
Ein ganz klassischer Fehler, wie er (noch) in KI-erzeugten Videos auftauchen kann. Der kleine Filmfehler ist gut versteckt, aber macht ganz klar deutlich: Fake!
Die vielen Kommentare, die behaupten, den Mann regelmäßig zu sehen, wollen sicher den Mythos antreiben, um Reichweite zu erlangen, und sind in den meisten Fällen sogar Fake-Profile mit Decknamen.
So aufregend das Gedankenspiel um einen angeblich weiterlebenden Michael Jackson auch ist. Diese Videos sind kein Beweis dafür. Ganz im Gegenteil. Es bleibt dabei, dass der "King of Pop" im Jahr 2009 an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol verstarb. Zur Trauer von Millionen Fans.
Titelfoto: Netz