US-Amerikaner findet Brief seiner deutschen Uroma: Der Inhalt wirft eine Frage auf!

New York (USA) - David Schofield erwischte seine Mutter dabei, wie sie eine Kiste alter Habseligkeiten durchstöberte. Der Inhalt soll seiner deutschen Urgroßmutter gehört haben. Ein Brief der inzwischen verstorbenen Frau ließ den US-Amerikaner nachdenklich zurück.

David Schofield stimmten zwei Wörter im Brief seiner Uroma nachdenklich. (Symbolbild) © 123rf/stevanovicigor

Wie Newsweek berichtete, stammte Uroma Bertl aus Karlsruhe. Ihre Tochter Heidi, also Schofields Oma, heiratete nach dem Zweiten Weltkrieg einen in Deutschland stationierten US-Soldaten, zog dann mit ihm in die USA.

Bertls Verbindung zu ihrer Tochter ist wohl auch der Grund, warum Briefe aus Deutschland in einer Kiste in den Staaten schlummerten. Aber sei es, wie es sei - als David Schofield sich der Korrespondenz seiner Ahnin widmete, fiel ihm etwas Ungeahntes ins Auge.

Uroma Bertl schrieb nämlich am 20. Oktober 1944 einen Brief an das Polizeipräsidium im Mannheim. Darin bat sie die Beamten, ihr die neue Adresse eines gewissen "Franz Werle Obering" mitzuteilen. So weit, so gut.

Wären da nicht diese zwei alarmierenden Wörter gewesen, die nach der Höflichkeitsfloskel "Im Voraus besten Dank!" folgten.