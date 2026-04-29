Weil er an einem Strohhalm geleckt hat: Student festgenommen, jetzt droht ihm Gefängnis

Singapur - Dieser Streich ging mächtig nach hinten los! Student Didier (18) filmte sich bei einer Ekel-Aktion und veröffentlichte das Video auf seinem Instagram-Account. Blöd, dass das alles in Singapur passierte. Einem Land, das dafür bekannt ist, selbst Bagatellen hart zu bestrafen!

Diese Aktion hätte der Student lieber mal sein lassen - oder sich zumindest nicht dabei filmen sollen. © Montage: Screenshots/Instagram/singaporeincidents.sg

Didier machte sich an einem Saft-Spender in einem Einkaufszentrum zu schaffen. Laut The Straits Times holte der Student bei dem Vorfall, der sich bereits am 12. März ereignet haben soll, einen Strohhalm aus dem Automaten, zapfte sich danach aber keinen frisch gepressten Orangensaft.

Stattdessen leckte der 18-Jährige den Strohhalm ab und steckte ihn wieder zurück in den Spender. Sein Video betitelte er mit den Worten "city is not safe" - also "die Stadt ist nicht sicher".

Schnell machte der dumme Streich im Internet die Runde. Es wurde Anzeige erstattet und Didier Anfang April festgenommen. Jetzt droht dem Studenten eine Geldstrafe von bis zu 2000 Singapur-Dollar (rund 1300 Euro). Sogar drei Monate Haft seien denkbar.

Der Automatenbetreiber "iJooz" teilte auf Anfrage eines chinesischen Portals mit, den Vorfall genauestens zu untersuchen. Um ähnlichen Aktionen künftig einen Riegel vorzuschieben, sollen Strohhalme nicht mehr öffentlich zugänglich sein. Am betroffenen Automaten müssten 500 Halme ersetzt werden.