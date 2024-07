Ekel-Kantine legt TikTok-Büro lahm: "Überall roch es nach Erbrochenem!"

Singapur - Die Kantine an einem Firmensitz des TikTok-Mutterkonzerns "ByteDance" hat mit schlechtem Essen mehrere Mitarbeiter ins Krankenhaus befördert!

Der ByteDance-Firmensitz in Singapur wurde von einer Lebensmittelvergiftung befallen. (Symbolbild) © ROSLAN RAHMAN / AFP

Insgesamt 60 Personen klagten am Dienstag über Symptome wie Durchfall oder Erbrechen, nachdem sie sich am ByteDance-Sitz in Singapur eine Mahlzeit aus der Kantine geholt hatten, wie "Channel News Asia" (CNA) berichtete.

Ganze 47 Betroffene mussten deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert und wegen einer möglichen Magen-Darm-Entzündung behandelt werden.

In einem firmeninternen Schreiben an die Belegschaft, das CNA vorliegt, erklärte ByteDance, dass man den Vorfall untersuche und dass jene Kantine vorübergehen geschlossen worden sei. Auch das Gesundheitsministerium ermittelt.

Ein Mitarbeiter des Unternehmens berichtete gegenüber dem Magazin von den chaotischen Zuständen nach der Mittagspause: "Meinen Kollegen war etwa eine Stunde später übel. Hauptsächlich Erbrechen und Durchfall. Die Toiletten waren alle voll und es lagen Menschen auf dem Boden. Das ganze Büro roch nach Erbrochenem!"