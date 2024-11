Eklat bei neumodischer Trendsportart: Auf Niederlage folgt Tritt ins Gesicht!

Cancún (Mexiko) - Ein Vorfall bei einem Wettbewerb der neumodischen Sportart "Pickleball" sorgt in den sozialen Medien für Aufregung.

Kein Fair Play im "Pickleball": Nach einer Niederlage gab es einen Tritt ins Gesicht. © Screenshot/X/@TheKitchenPB

Im Grunde ist "Pickleball" so etwas wie Tennis für Arme: Im Einzel oder im Doppel steht man sich gegenüber, hält einen Paddel-ähnlichen Schläger in der Hand und versucht einen runden, durchlöcherten Ball über ein Netz in der Mitte zu schlagen.

Doch nicht deshalb spricht das Netz derzeit über den Tennis-Abklatsch, sondern vielmehr wegen eines brutalen Videos von einem Wettbewerb am vergangenen Wochenende.

Darin ist zu sehen, wie ein Mann namens Peter Shonk gemeinsam mit seinem Doppel-Partner offenbar eine Partie gewinnt. Ein Kontrahent aus dem gegnerischen Team scheint die Niederlage dabei nicht ganz so gut wegsteckt zu haben.

Als sich beide Teams im Stile eines Sportsmanns am Netz den Handschlag reichen wollen, kommt es zum Eklat: Während des Handschlags hat es den Anschein, als würde Shonk - vermutlich unabsichtlich - den Schläger seines Gegenübers aus der Hand stoßen. Er beugt sich sofort übers Netz und will den Schläger wieder aufheben.

In diesem Moment gibt ihm sein mies gelaunter Gegenspieler mit voller Wucht einen Tritt ins Gesicht. Shonk sackt zu Boden und bleibt benommen liegen.