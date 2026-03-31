Enkel vor dem Ertrinken gerettet, doch Frau schafft es selbst nicht lebend aus dem Wasser
Oklahoma (USA) - Verheerende Heldentat: Eine Oma rettete zwei ihrer Enkelkinder aus einem Fluss und bezahlte dafür mit ihrem Leben.
Dass Omas alles für ihre Enkel tun würden, bewies die 53-jährige Robecca Garrett aus dem US-Bundesstaat Oklahoma.
Am 22. März rettete sie zwei ihrer Enkel im Alter von acht und zehn Jahren, wie People mitteilte. Während sie in einem Badebereich des Lake Eufaula im Pittsburg County schwammen, drohten die beiden zu ertrinken.
Robecca stieg sofort in den Fluss, um die Kleinen zu retten. Traurigerweise ertrank die 53-Jährige an jenem Sonntagnachmittag dabei selbst.
Zwei Anwesende zogen sie aus dem etwa elf Grad kalten Wasser. Die Oma von mehreren Enkeln wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo man allerdings nur noch ihren Tod feststellen konnte.
Angeblich habe es 30 Minuten gedauert, bis die Frau abtransportiert wurde – ob sie bei einer schnelleren Rettung noch am Leben wäre, ist unklar.
Die Kosten für eine Beerdigung sind zu hoch
Die Familie der Verstorbenen macht gerade eine schwere Zeit durch. Von ihren Kindern wurde ein Spendenkonto eröffnet, da die Kosten für eine Beerdigung nicht gedeckt werden können.
"Ihre Selbstlosigkeit und ihr Mut zeugen von der Art Mensch, der sie war; sie stellte ihre Familie immer an erste Stelle, egal was es kostete", heißt es in der Beschreibung. "Wir sind untröstlich und die Last dieses Verlustes ist fast unerträglich."
"Wir bitten unsere Community in dieser unglaublich schwierigen Zeit um Gebete und Spenden", schreiben sie, um Robecca "den Abschied zu bereiten, den sie verdient".
Bis zum 31. März wurden knapp 2500 Euro gesammelt.
Titelfoto: Bildmontage: GoFundMe/Delaney Freeman