Enkel vor dem Ertrinken gerettet, doch Frau schafft es selbst nicht lebend aus dem Wasser

Oklahoma (USA) - Verheerende Heldentat: Eine Oma rettete zwei ihrer Enkelkinder aus einem Fluss und bezahlte dafür mit ihrem Leben.

Robecca Garrett (†53) rettete ihre Enkel aus dem Wasser und ertrank dabei. © Bildmontage: GoFundMe/Delaney Freeman

Dass Omas alles für ihre Enkel tun würden, bewies die 53-jährige Robecca Garrett aus dem US-Bundesstaat Oklahoma.

Am 22. März rettete sie zwei ihrer Enkel im Alter von acht und zehn Jahren, wie People mitteilte. Während sie in einem Badebereich des Lake Eufaula im Pittsburg County schwammen, drohten die beiden zu ertrinken.

Robecca stieg sofort in den Fluss, um die Kleinen zu retten. Traurigerweise ertrank die 53-Jährige an jenem Sonntagnachmittag dabei selbst.

Zwei Anwesende zogen sie aus dem etwa elf Grad kalten Wasser. Die Oma von mehreren Enkeln wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo man allerdings nur noch ihren Tod feststellen konnte.

Angeblich habe es 30 Minuten gedauert, bis die Frau abtransportiert wurde – ob sie bei einer schnelleren Rettung noch am Leben wäre, ist unklar.