Er hoffte auf Wohlstand: "Wunderheiler" rät Mann, sich lebendig begraben zu lassen - tot

Der junge Mann ließ sich lebendig begraben. Ein Wunderheiler hatte ihn dazu aufgefordert. © Jesus Alcazar / AFP

Statt Glück und Wohlstand fand Chikwado Eze (†26) den Tod.

Der junge Nigerianer träumte von einem Leben im Ausland, hatte das Arbeitsvisum bereits in der Tasche, berichtet die Zeitung "The Punch". Doch als Chikwado in sein Dorf im Westen des afrikanischen Landes reiste, um seiner Familie davon zu berichten, drängte ihn sein Vater, den lokalen Medizinmann aufzusuchen.

Was folgte, macht einfach nur betroffen: Der Hexendoktor riet zu einem ganz besonders befremdlichen Ritual und verlangte, der junge Mann solle sich für 90 Minuten in einem Sarg lebendig begraben lassen. Nur so könne sichergestellt sein, dass es ihm in der Ferne gut gehe, behauptete der Scharlatan.

Chikwado Eze glaubte dem selbsternannten Heiler, stieg bereitwillig in sein Grab und ließ es zuschütten. Sein Vater stand direkt daneben, ermutigte seinen Sohn.