Schande! Mutter will Kind für Android-Phone verkaufen

Die Horror-Mutter bietet ihr eigenes Kind zum Kauf an. © Montage: TikTok/isholaolatundeade

Es ist eine Szene, die betroffen macht ...

TikToker Ishola Olatunde Aden hat das verstörende Verkaufsgespräch gefilmt, der Blog Gistreel hat es am Mittwoch publiziert. Fast 600.000 Mal wurde der verstörende Clip alleine bei TikTok aufgerufen.

Völlig ungeniert bietet eine junge Frau auf der Straße in Nigeria ihren kleinen Baby-Sohn zum Kauf an. Nach dem Preis gefragt, erklärt sie, dass sie ein Android-Phone, neue Sportschuhe und auch "etwas" Bargeld will.

Ungläubig fragt ein Mann im Hintergrund, ob sie wirklich sicher sei. Darauf klatscht die Horror-Mutter ihre Hände zusammen und führt aus, dass sie es absolut ernst meine und ihren Entschluss auf "keinen Fall bereut".

Derweil hält ein anderer Mann den kleinen Jungen ganz fest in seinen Armen. Das Kind wirkt augenscheinlich verwirrt, kann nicht verstehen, was die eigene Mutter vorhat.