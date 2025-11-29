Er wurde schon für tot erklärt: Park-Ranger finden Vermissten nach über 17 Jahren

Blagoewgrad (Bulgarien) - In einem eigentlich verbotenen Bereich des bulgarischen Pirin-Nationalparks entdeckten Ranger bei einer Routinekontrolle ein Zelt. Als die Beamten sich die Unterkunft näher ansahen, wartete eine Überraschung auf sie.

Der Pirin-Nationalpark gilt seit 1983 als UNESCO-Weltkulturerbe. (Archivfoto) © IMAGO / Zoonar

Im Inneren des Zeltes fanden sie nämlich einen Mann aus Bulgarien, der seit 2008 als vermisst gilt - und 2013 sogar für tot erklärt wurde.

Das berichtet die Direktion des Nationalparks auf ihrem Facebook-Kanal.

Demnach habe sich der Mann gegenüber den Rangern nicht ausweisen können und sehr aggressiv auf die Kontrolle reagiert.

Daraufhin hätten die Park-Mitarbeiter die Polizei verständigt. Die Ordnungshüter brachten den Mann anschließend ins Revier in die nahegelegene Stadt Bansko und stellten dort die Identität des Vermissten fest.